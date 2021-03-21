‘Demiryolları devlet politikası haline geldi’

Ankara-Eskişehir hattının ardından hizmete alınan Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul YHT hatlarının da yüksek hızlı tren hizmetini halk için vazgeçilmez bir ulaşım hizmeti haline getirdiğine dikkati çeken Karaismalioğlu, “Öyle ki bugüne kadar YHT hatlarımızda yaklaşık 60 milyon yolcu taşındı” dedi.

Ankara-Sivas hattında sona yaklaştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, haziran ayı itibarıyla Ankara-Sivas YHT hattını vatandaşla buluşturacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Ankara-İzmir hızlı tren hattımızda da çalışmalar hızla sürüyor. Tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek.”

AVRASYA’DAN GENİŞ TÜNEL

Uşak’ın Eşme ilçesinde İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni’ne katılan Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı tren hattının Eşme-Salihli Kesiminin en uzun tüneli olan 3 bin 47 metre uzunluğundaki T1 Tüneli’nin kazısına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bir ilki daha gerçekleştiriyoruz, 13.70 m genişliğindeki Avrasya Tüneli’nden daha geniş bir demir yolu tüneli açıyoruz. Bu tünelin kazı çapı 13.77 metre, iç çapı ise 12.5 metre olan Türkiye’nin en geniş çaplı TBM makinası kullanarak açacağız. Kullanılan bu yöntem sayesinde Türkiye’de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz” dedi.

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