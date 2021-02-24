Demirtaş’tan ‘Albayrak’a CV’ açıklaması

Demirtaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 9 yıl önce Türkiye’ye kesin dönüş yapmadan önce bir arkadaşının kendisinden CV’sini istediğini belirterek, “Bunun da nedeni benim Türkiye’ye kesin dönüş yapıyor olmam ve Türkiye’deki birçok reel sektör şirketine ve bankalara (şu anda da olduğu gibi) danışmanlık vermeyi, uzmanlık alanım olan konudaki bilgilerimi kullanmayı düşünmem” dedi. Demirtaş, bu arada başka yerlerden de CV’sinin istendiğini kaydetti.

SİYASİLERE GÖNDERMEDİM

Demirtaş, Somuncu’ya gönderdiği CV’sini “Göndermeyi unuttuğuna” ilişkin notla birlikte ilettiğini hatırlatarak, “Olaya bakın ki ben göndermeyi bile unutmuşum! Çünkü o sırada ABD’deki okulumda işlerim çok yoğunmuş sonra (kusura bakma aklımdan tamami ile çıktı) diye CV’mi göndermişim. O da o sırada bir özel şirketin başında olan Berat Albayrak’a göndermiş. Troller de Demirtaş, Albayrak’dan bakanlık istemiş, iş istemiş diye bağırmaya başlamış” dedi. Hiçbir siyasiye direkt gönderdiği bir e-mail olmadığını vurgulayan Demirtaş, şöyle devam etti: “Benim CV’im belki 3 bin yere gitmiştir.

Japon devlet bankasına da, Amerikan Merkez bankasına da, Norveç varlık fonuna da, Singapur Nasyonel Üniversitesi’ne de. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Ben CV’mi 300 yere yolladıysam onlarda 10’ar yere yolladıysa, toplamda 3 bin yere gitmiştir. Bunların hepsini benim bilmem de imkânsızdır. Bana ne mutlu ki, dünyanın her türlü üst düzey kurumuna CV’mi gönderecek eğitimdeyim. Ya da birileri benim CV’mi dünya çapında bir yere gönderdiklerinde, CV’im güçlü olduğu için mutlu huzurlu ve özgüvenli olacak durumdayım. Kaldı ki bir insan başarılı ise devlete bile CV gönderir.”