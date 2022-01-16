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Demirören Holding'den Azerlotereya'ya yatırım

#Demirören Holding#Yıldırım Demirören#Azerlotereya
Demirören Holdingden Azerlotereyaya yatırım

Demirören Holding, Azerbaycan'da yatırımlarını arttırıyor. Azerlotereya'yı devralan Demirören Holding, şans oyunlarını portföyünü genişletiyor. 4 ayrı şans oyunu 17 Ocak'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

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Azerbaycan'da şans oyunlarında yeni dönem başlıyor. 2021 yılında Azerlotereya'yı devralan Demirören Holding, yatırımlarını arttırma kararı aldı. 4 farklı kategoride şans oyunu daha hizmete sunuluyor. Yeni oyunların tanıtım lansmanı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.

Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, iş insanı Kıvanç Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Sinan Oktay ile Yıldırım Demirören'in oğulları Erdoğan ve Emre Cemal Demirören de katıldı. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da törendeydi.

Demirören Holdingden Azerlotereyaya yatırım

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YILDIRIM DEMİRÖREN: ŞANS OYUNLARI KONUSUNDA DÜNYADA İLK 3'TEYİZ

Törende konuşan Yıldırım Demirören, "Şans oyunları konusunda dünyada ilk 3'teyiz" dedi. Demirören konuşmasında, "Demirören Grubu, Türkiye'de devlet ortaklığı ile işletilen şans oyunları sektöründe 2 sene gibi kısa bir sürede büyük atılım yaptı. Bu sektörde dünyanın ilk 3 organizasyonundan biri haline geldik. Şimdi Türkiye'de edinilen tüm bilgi ve birikimi Azerbaycan'a aktarma zamanı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Demirören, yasadışı bahisin önlenmesi konusuna da değindi, yatırımın önemine vurgu yaptı: "Misli'nin hayata geçmesiyle Azerlotereya ülke ekonomisine daha büyük bir katkı sağlayacak, geniş oyun portföyü ile kara pazarla mücadele edilmesinde önemli bir rol üstelenecek" dedi.

CABBAROV: HEM ALKIŞLIYORUZ HEM ÜMİT EDİYORUZ

Konuşmasının ardından Yıldırım Demirören, Ekonomi Bakanı Cabbarov'a plaket takdim etti. Cabbarov da Demirören Holding'in faaliyetlerinin Azerbaycan ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtti.

Cabbarov, "Azerbaycan Azerlotereya şirketinin idare edilmesinin yeni merhaleye geçirilmesi faaliyetinin genişlemesini hem alkışlıyoruz, hem ümit ederiz" dedi.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yatırımlar iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecektir dedi.
Bağcı, "Şans oyunlarındaki yatırımları Azerbaycan'da heyecan yaratmıştır ve Azerbaycan'ın petrol dışı sektörlerde de güçlenmesine, vergileriyle ekonomisinin güçlenmesine katkısı olacaktır. Demirören Holding'in Azerbaycan'da sağlık alanında ve diğer alanlarda faaliyet göstermesi önemlidir, değerlidir" diye konuştu.

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Azeri sanatçıların mini konser verdiği lansman kokteyl ile sona erdi.

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#Demirören Holding#Yıldırım Demirören#Azerlotereya

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