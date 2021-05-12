Demirören Medya Grubu'nda üst düzey atama

Bugün itibari ile atamanın geçerli olduğunu belirten Demirören Medya İnsan Kaynakları Başkanlığı, duyurusunu Didem Koçak'a başarılarının devamını dileyerek sonlandırdı.

DİDEM KOÇAK KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunu olan Didem Koçak, iş hayatına Microsoft bünyesinde başladı.

7 yıllık Microsoft deneyiminde sırasıyla Microsoft Türkiye Kurumsal Bayi Kanalı Satış ve Pazarlama Yöneticisi, KOBİ Satış Müdürlüğü, Kurumsal Satış ve Pazarlama departmanında Kurumsal Pazarlama dahil olmak üzere Üretim ve Perakende sektörü Satış Müdürlüğü, Medya Sektörü Satış Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Koçak, 2003 yılından 2018 yılına kadar kendi şirketleri olan; Koçak Kurumsal Yönetim Danışmanlığı ve Puma Yapım ve Dijital Medya şirketlerinde Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak çalıştı.

25 yılı aşkın iş hayatında telekom, bankacılık, medya, perakende, üretim vb. sektörlerine yönelik strateji, pazarlama, satış ve yönetim süreçlerine ilişkin birçok projeyi tasarladı ve yönetti.

2018 yılından itibaren Demirören TV’de başarılı çalışmalarını sürdüren ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam ettiği ikinci lisansını bitirmek üzere olan Didem Koçak, evli ve iki çocuk annesi...

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