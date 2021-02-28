Demirören Holding Azerlotereya yönetimini devraldı

Azerbaycan’ın milli piyango kuruluşu olan Azerlotereya’nın Demirören Holding’e devri gerçekleşti. Azerbaycanlı yetkililer ile Demirören Holding arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 yıl boyunca Azerbaycan’daki şans oyunlarını Demirören Holding gerçekleştirecek. Tören öncesinde ekonomi ilişkilerine yönelik bilgiler paylaşıldı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören “Şans oyunları sektöründe dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Binlerce kişiye iş imkanı sunacağız” açıklamasında bulundu.

ONUR DUYUYORUZ

İmzaların atıldığı toplantıda konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Tarihin en büyük vahşetlerinden olan Hocalı katliamının 29. yıldönümünde acınızı paylaştığımı belirtmek isterim. Bu insanlık dışı soykırımda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Acınız acımızdır. Bizler aynı ırk, din, din ve tarihi paylaşan bir ulusun evlatlarıyız. Tek milletin iki devletiyiz. Bu nedenledir ki şans oyunları sektöründe global lider olarak olmak vizyonuyla çıktığımız yolda ilk adımımızı kardeş ülke Azerbaycan’da atmak istedik. Bundan dolayı büyük bir mutluluk içindeyiz. Uluslararası yatırımcılar için yüksek güven ortamı sunan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bu projede birçok global şirket arasından bize güvenmesinden onur duyuyoruz. Bu büyük güven için teşekkür ederiz. Bu büyük projeyi başlatmamızda ön ayak olan yeğenim Sinan Oktay’ı da yaklaşık 15 aydır sürdürdükleri titiz çalışma sayesinde tercih edilmemizi sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür etmeyi borç bilirim” diye konuştu.

ON BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM

Demirören Holding’in, medya, turizm, eğitim ve şans oyunları sektöründe Türkiye’nin lider şirketlerinden olduğuna dikkat çeken Yıldırım Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü: “On binlerce kişiye istihdam sağlamaktayız. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da sayılı medya gruplarından biriyiz. Medya grubumuz; Hürriyet, Kanal D, CNN Türk gibi markaları ile Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük pencereleridir. Şans oyunları sektöründe ise dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Bugün imzalayacağımız sözleşme ile Azerbaycan’da da büyük yatırımları hayata geçirmeye başlayacağımız için son derece gururlu ve mutluyuz. Bu sayede binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Ayrıca bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin şans oyunları sektörüne aktaracak olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Bu anlaşmanın ilk yatırımımız olduğunu, bundan sonra da Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yatırımlar yapmayı arzu ettiğimizi sayın Bakanımızın yanında da beyan etmek isterim. Ülkelerimiz için hayırlı olsun.”

‘KARDEŞLİĞİMİZİ DÜNYA GÖRDÜ’

Türkiye ile Azerbaycan’ın aralarında çok özel ilişkiler bulunan iki devlet olduğuna vurgu yapan Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral, “İki devlet bir millet şeklinde nitelendiriyoruz. Bizim ilişkilerimizi stratejik ortaklık veya stratejik işbirliğinin ötesinde ancak kardeşlik münasebetleri sözü nitelendirebilir. Gerçekten de bu kardeşliğimizi bütün dünya Azerbaycan’ın 44 gün süren büyük vatan muhaberesinde Yukarı Karabağ’da gördü. Türkiye, Cumhurbaşkanlarımızın bize gösterdiği yolda Azerbaycan’a 44 gün süren savaş sırasında elinden gelen her türlü desteği sağlamakta hiçbir şekilde tereddüt etmedi. Kardeşlerimizin yanında olduk. Elbette bunda kardeşlik münasebetlerimizin gereği olmasının yanında Azerbaycan’ın davasında sonuna kadar haklı olmasının, uluslararası hukukun Azerbaycan’ın yanında olmasının büyük bir payı vardı” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK YABANCI YATIRIM

“Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, kardeşlerimizin evlerine dönmüş olması, adaletin yeniden sağlanması açısından çok büyük önem taşımaktadır” diyen Erkan Özoral, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşgalin sona erdiğini görmekten son derece mutluyuz. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarı konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Türkiye ve Azerbaycan birbirinin ekonomisinde önem arz ediyor. Ticaretimiz pandemiye rağmen ilerlemeye devam etti. Azerbaycan 2020 yılında Türkiye’ye en fazla doğal gaz tedarik eden ülke oldu. İlişkilerimiz yatırım alanında da gelişmeye devam etti. Azerbaycan bugün Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı konumuna ulaşmıştır.”