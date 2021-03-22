Demirkapı tünelinde son 600 metre

Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğünce sürdürülen projede, fiziki çalışmalarda sona doğru geliniyor. 5 bin metrelik çift tüpten oluşan Demirkapı Tüneli'nin tek tüpü, nihai beton kaplama seviyesinde bitirildi. İkinci tüpte ise kazı-destekleme ve kaplama betonu çalışmaları sürüyor. Tünelle bağlantılı projelendirilen 67 kilometrelik yol çalışmalarında ise 28 kilometresi bitümlü sıcak karışımlı, 13 kilometresi sathi kaplamalı olmak üzere 41 kilometresi bölünmüş yol, standardında tamamlandı.

Projenin hizmete girmesiyle Antalya-Konya arasındaki en kısa güzergah sağlanacak; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm için büyük önem taşıyan bölgeye tesis edilen konforlu ulaşım imkanı daha çok yerli ve yabancı turisti de beraberinde getirecek.

Ayrıca mevsim itibarıyla özellikle yaz aylarında yoğunluğu artan trafikte seyahat süreleri azalacak, yol güvenliğinin de artmasıyla zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak.

İç Anadolu’yu Akdeniz’e ulaştıracak projenin konforlu ulaşım sağlayacağını aktaran Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Kontrol Şefi Burkay Gökbaş, “Konya-Antalya arası en kısa güzergah burası. Hedefimiz yıl sonunda tünelde kazı destek ve kaplama beton çalışmalarını tamamlamaktır. Gelecek yıl da tünelde elektronik-elektromekanik işlerini tamamlayacağız. 2022 sonunda ise tünelin hizmete açılmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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