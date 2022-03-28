Demircilerin ilk kadın başkanı olmayı hedefliyor

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Yönetim kurulu aday listesindeki isimleri ve 2022-26 dönemine ilişkin yol haritasını anlatmak üzere bir toplantı düzenleyen Ayşegül Çapan “Benim başkan adayı olmam sektörümüzün duayen ismi olarak tanımlanan Tahsin Öztiryaki’nin teşvikleri sayesinde oldu. Arkadaşlarım sağ olsun bu süreçte sektörümüze de atıfta bulunarak benim için ‘Demir gibi güçlü lider’ dediler. Ben de bugün burada hazır bulunan tüm yönetim kurulu adaylarımız için onurla söylemek istiyorum ki; Demir gibi bir kadro ile geliyoruz” dedi. Sektörün ilk kadın başkanı olacağını belirten Çapan, yine bir ilk olarak yönetim kurulunda kendisi ile birlikte 5 kadın üyenin yer alacağını kaydetti.

HEDEF YÜZDE 10’LUK PAY

“Yeni dönemi birlikte çalışarak, birlikte karar vererek, birlikte uygulayarak geçireceğiz” diyen Çapan, “Sektörümüzün her paydaşı için şeffaf olacağız” dedi. Türkiye’nin 225,4 milyar dolarlık ihracatı içinde İDDMİB’in payının 12,5 milyar dolar olduğunu belirten Çapan, “İhracattan aldığımız yüzde 5,5’lik payı yüzde 10’a çıkarmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.