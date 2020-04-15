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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 09:06,Son Güncelleme:

Demir yollarında "insansız" taşıma dönemi başlıyor

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Demir yollarında "insansız" taşıma dönemi başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mümkün olan hatlarda insan teması olmadan yük taşıması yapıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "28 Mart'tan itibaren demir yollarımızda yolcu taşıması kısıtlanınca tüm imkanları yük taşımacılığı için seferber ettik. Mümkün hatlardaki demir yollarımızı insan teması olmadan yük taşıması için kullanıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında özellikle İran ile yapılan taşımaların büyük bir çoğunluğu demir yoluyla ve insan teması olmadan gerçekleştirilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm ürünlerin demir yollarımız üzerinden ülkemize getirilmesini sağlıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında, 5 Mart sonrasında 46 bin 500 ton yük taşındı” açıklamasında bulundu

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