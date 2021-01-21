Demir ve demir dışından 2020’de 8.4 milyar dolar ihracat

Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, metal hırdavat, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Aralık ayı ve 12 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Sektör geride bıraktığımız yılı 8,4 milyar dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,6’lık pay alarak tamamladı ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren altıncı sektör oldu. En hızlı toparlanan sektörlerin başında gelen Demir ve Demir Dışı Metaller yılın son ayını geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 22 ihracat artışıyla tamamladı.

2021 VE SONRASI İÇİN ‘YENİ NESİL İHRACAT’

Birlik olarak sektörün gelecek vizyonuna katkı sunmak istediklerini ifade eden İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Aşı faaliyetlerinin hızlanmasıyla fiziki çalışma hayatına hızla geri dönerek geçtiğimiz dönemde yürüttüğümüz sanal faaliyetleri tüm hızıyla fiziki faaliyetlerin takip etmesini planlıyoruz. Fuar ve heyet katılımlarının yanı sıra önemli uluslararası faaliyetlere sponsor olarak, tüm dünyada sektörlerimizin tanıtımına yoğunlaşacağız. 365 Web Platformlarımızı ise canlı tutmak için reklam çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaşanan zorluk ve engellere rağmen her zamankinden daha hevesli ve motivasyonumuz tam olarak ihracata devam edeceğiz. Bu yıl temellerini attığımız pek çok projeyi 2021 yılında hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel değişime adapte olmak ve ihracatımızı dış etkilere karşı daha dayanıklı hale getirmek için İDDMİB olarak daha önceki klasik faaliyetlerimize ilave strateji ve eylemler geliştiriyoruz ve 2021 yılında hızla ‘Yeni Nesil İhracat’ projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sektörel kümelenmelerin cazibe merkezi haline getirilmesi, ticaret elçilerinin yetiştirilmesi, yerli ara mamul üretim ve kullanımının teşviki, dijital dönüşüm, yeşil farkındalık ve ‘Uluslararası Ticaret Gündemi Webinarları’ başlıkları altında topladığımız projelerimizi çizdiğimiz yol haritaları doğrultusunda birer birer üyelerimize hizmet etmek üzere sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Dijital pazarlama, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuar kavramlarının vazgeçilmez birer unsur olduğunun altını çizen Öztiryaki sözlerini şöyle tamamladı: “Dijital platformlar, sanal fuar ve konferanslar artık ticarete yön veriyor. Biz de İDDMİB olarak 2020 yılında 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile 1.400’den fazla ikili görüşme gerçekleştirdik. Ticaret Bakanlığımızın da destekleri bizlere itici güç oldu. Sanal heyetlere ilave olarak geliştirdiğimiz TRADE365 Projemiz kapsamında ihracatçılarımızı yılın 365 günü yabancı satın almacılar ile buluşturacak Web Portallarımızı hayata geçirdik. İlgili portallarımızdan (turkishaluminium365.com, turkishkitchenware365.com, turkishhardware365.com, turkishhorecaequipment365.com, turkishcopper365.com, turkishcasting365.com) alt sektörlerimize özel reklam kampanyaları hazırlayarak üye firmalarımızın tanıtımını gerçekleştirmenin yanı sıra sanal ticaret heyetlerimizin devam görüşmelerini de aynı portallar üzerinden gerçekleştireceğiz.”