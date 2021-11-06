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Demir ve demir dışı metallerden 10 milyar dolara yakın ihracat

#İhracat#Demir Sektörü#Demir Dışı Metaller
Demir ve demir dışı metallerden 10 milyar dolara yakın ihracat

Demir ve demir dışı metaller sektörü ocak-ekim döneminde 9,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Demir ve demir dışı sektörü olarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduk." dedi.

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İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, demir ve demir dışı metaller sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına katkı sunmaya devam ediyor.
İDDMİB, sektörün ocak-ekim dönemi ihracat rakamlarını açıkladı.

Bu yılın ocak-ekim kümülatif verilerine göre, Demir ve demir dışı metaller sektörü ocak-ekim döneminde 9,9 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, şunları kaydetti:

“Demir ve demir dışı sektörü olarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Yılın ilk 10 ayında 10 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduk. Hedefimiz yıl sonuna kadar yükselişimizi sürdürmek. Ekim ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 158,6 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 83,9 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 65,7 milyon dolar ile İngiltere üçüncü sırada, 61,7 milyon dolar ile ABD dördüncü sırada yer aldı.”

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"ALMANYA İLK SIRADA YER ALDI"

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2021 ocak-ekim kümülatif verilerine göre en çok ihracat gerçekleştirdikleri pazarlara ilişkin Öztiryaki, “Bu dönemde 1,2 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 685 milyon dolar ile İtalya ikinci, 552 milyon dolar ile Birleşik Krallık ise üçüncü sırada Almanya’yı takip ettiler. STA sonrası Birleşik Krallık’a değerde yüzde 70 miktarda ise yüzde 33 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti. Böylece İngiltere’ye hem değer olarak hem de miktar olarak, sektörün ortalama ihracat artışının 1,5 kat üzerinde bir artış yakaladık.” ifadelerini kullandı.

Alt sektörlerin ihracat rakamlarını değerlendiren Öztiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ocak-ekim 2021 döneminde alt sektör ihracatında ise Alüminyum sektörü 3,98 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer alırken Bakır sektörü 1,84 milyar dolar ile ikinci sırada yerini aldı. Ayrıca Birliğimiz alt sektörleri arasında yüzde 69 oranıyla Kaynak malzemeleri sektörü en yüksek ihracat artış oranını yakalarken, Bakır yüzde 65, Alüminyum yüzde 67, Yapı Malzemeleri yüzde 48,5, Döküm yüzde 33, Mutfak Eşyaları yüzde 38,5, Endüstriyel Mutfak yüzde 38,4, Metal Hırdavat yüzde 34,5, Metal Ambalaj yüzde 24 olmak üzere alt sektörlerimiz ihracatında oldukça yüksek artış oranları ile memnun edici bir tablo görüldü.”

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17 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU PLANLANDI

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Öztiryaki, birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, "Kasım ayında ise Cezayir’de gerçekleşecek Batimatec Algeria fuarına, Aralık ayında da Kuveyt’te gerçekleşecek Kuveyt Build fuarına katılım sağlamayı hedeflemekteyiz. Ayrıca bu yıl Tüyap'ta 22. kez düzenlenen Avrasya Kapı ve Pencere Fuarında Birliğimiz koordinasyonunda Ticaret Bakanlığımız desteğiyle Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Şili olmak üzere toplam 5 ülkeden getirdiğimiz yabancı firmalarımızı üyelerimiz ile buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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2022 yılı için fuar takvimlerinin oldukça yoğun olduğunu ifade eden Öztiryaki, tüm sektörlerde toplam 17 milli katılım organizasyonu planladıklarını kaydetti.

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Öztiryaki Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın çok sık dillendirilen fakat detaylarına çok da vakıf olunmayan önemli bir konu olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanması öngörülen Sınırda Karbon Düzenlemesi AB’ye olan ihracatımıza ilave bir maliyet getirecek. Bu sürece hızlı uyum sağlanabilmesi için Emisyon Test ve Belgelendirme altyapımızın AB tarafından tanınacak şekilde geliştirilmesi önem arz ediyor. Diğer taraftan firmalarımızın kendi karbon emisyonlarını azaltma noktasında bilgilendirilmenin ötesinde yönlendirilmeye ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Bu risklerin fırsata çevrilebileceğine ve atılacak yerinde adımlarla rakiplerimize karşı bir adım öne geçeceğimize inanıyoruz.

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Alman İthalatçılar Birliği ile bu hususta görüşmelerimiz devam ediyor. İhracatçılarımızı AB’nin koyduğu veya ileriki yıllarda aşamalı olarak koyacağı standartlara ilişkin şimdiden ivedilikle bilgilendirmeli ve farkındalığı artırmalıyız. Yurt dışı ithalatçılarının bir numaralı tercihi olabilmek adına yapılması gereken hazırlıklar konusunda tüm üyelerimize destek olacağımız bir çalışma programı hazırlığındayız. Yakın dönemde yapılacak etkinliklere ilişkin daha detaylı bilgi paylaşımı yapacağız.”

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#İhracat#Demir Sektörü#Demir Dışı Metaller

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