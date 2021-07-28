‘Demir ve çimentoda düzenleme bekliyoruz’

Birçok sektörün girdi maliyetlerini etkileyen demir, çimento, sunta ve mdf gibi hammaddelerin fiyatlarının son bir yılda yüzde 150’ye varan ölçüde arttığını belirten İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman, alınan kararı desteklediklerini söyledi.

KATMA DEĞERLİ İHRACAT

MÜFED olarak inşaat sektörünün önünü açmak ve girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi için gerekli önerileri bir rapor olarak bakanlığa ilettiklerini ifade eden İsmail Kahraman, “Ülkemizde üretilen hammaddeler doların artması nedeniyle önemli ölçüde yurtdışına ihraç ediliyor. Bu nedenle pekçok sektör hammadde temininde sıkıntı yaşıyor. Kilogramı yaklaşık olarak 1 dolara sunta ve mdf satıyoruz. İşlenmiş olan sunta ve mdf’yi ise kilosu yaklaşık 25-30 dolara kadar ihraç edebiliyoruz. Katma değeri yüksek ürün üreterek ihracat yapan, iç piyasaya ürün tedariği sağlayan kobilerimiz maalesef işleyecek malzeme bulamıyor. Dengeleri koruyarak elbette hammadde ihracatı da yapacağız.

Dünyada mobilya pazarında önemli bir yere sahibiz. İstihdama önemli katkı sağlayan yerli üretime sahip çıkmamız da gerekiyor. Ticaret Bakanlığı, yonga levha, lif levha ve kalınlığı 6 mm’yi geçen ağaçları, ‘İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine dahil etti. Böylece hammadde üreticileri ya üretim kapasitelerini artıracak ya da ürünlerini iç piyasada değerlendirme yoluna gidecek. Bu konuda alınan kararı doğru buluyor ve destekliyoruz. Hammadde ihracatına getirilen kota kararı hem sektörümüz hem üreticilerimiz hem de ekonomimiz için olumlu bir gelişmedir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a da teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu. İnşaat malzemelerindeki aşırı fiyat artışı nedeniyle sektörün adeta durma noktasına geldiğini de kaydeden İsmail Kahraman, özellikle demir ve çimento üretimi konusunda da bakanlıktan düzenleme beklediklerini dile getirdi. Alınan kararın kapsamının genişlemesini istediklerini kaydeden Kahraman sözlerini şöyle sürdürdü: “Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyla yakından ilgileniyor. Sayın bakan bir süre önce demir üreticileriyle bir araya gelerek fiyatlar konusunda indirime gidilmesi gerektiğini söyledi. Bunun yanısıra kapasite artırımı konusunda da talepte bulundu. Demir ve çimento, inşaat sektörünün olmazsa olmaz hammaddesidir.”

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