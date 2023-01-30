Demir 'Ambargoları bir bir aşıyoruz' dedi... İşte yerli ve milli helikopter yakalama sistemi

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, bu yıl hizmete girecek olan milli fırkateyn İstanbul'da çalışacak olan Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi'ni tanıtan tweetler paylaştı.

Demir "Ambargoları bir bir aşıyoruz! Yurt dışından temin edilirken ambargoya maruz kalan Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, yerli imkanlarla ilk kez geliştirildi" dedi.

İsmail Demir'in açıklaması şöyle:

Ambargoları bir bir aşıyoruz! Yurt dışından temin edilirken ambargoya maruz kalan Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, yerli imkanlarla ilk kez geliştirildi. Sistem, helikopterlerin gemiye güvenle inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayacak.

İlk görevine bu yıl hizmete alınacak milli firkateyn İSTANBUL ile başlayacak sistem, envantere girecek yeni gemilerde de yerini alacak, milli gemilerdeki yerlilik oranımızı artıracak, savunma sanayiinin ihracat kalemleri arasına katılacak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.