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Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara tepki

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#İşten Çıkarma
Bakan Işıkhandan yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 14:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara tepki göstererek "Hiçbir vatandaşımızın işiyle, ekmeğiyle oynayamazsınız! Bakanlık olarak bu konuda bizlere ulaşan şikayetlerin gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi. Bakanlık ise kendilerine konu ile ilgili 136 ihbar ulaştığını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalarla ilgili 136 ihbar ya da şikayetin bakanlığa ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimlerinin ardından belediyelerde yaşanan işçi çıkarmalarına ilişkin sendikalar ve işçiler tarafından yapılan ihbar ya da şikayet başvurularının, bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından öncelikli olarak değerlendirilerek teftiş programına alındığı belirtildi.

Bu kapsamda yerel seçimlerden sonra Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında sendikal faaliyetlerin engellenmesi, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması konularına yönelik gelen ihbar ve şikayet başvurularının titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından toplam 136 ihbar/şikayet başvurusu başkanlığa intikal etmiştir. Konu hakkında yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi halinde düzenlenecek raporlarda gerekli idari yaptırımlar uygulanacak olup, seçimden sonra artan başvurulara ilişkin teftiş ile uygulamalar ivedilikle yerine getirilmektedir."

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alın teri ve emekleriyle ülkeyi büyüten işçilerin, çalışanların her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası adeta işçi kıyımı yapan bazı belediyeleri çalışanların ekmeğiyle oynamamaları konusunda uyarmıştık. Bu konuda taviz vermeden ve ayrımcılık yapmadan bir kez daha söylüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın işiyle, ekmeğiyle oynayamazsınız. Bakanlık olarak bu konuda bizlere ulaşan şikayetlerin gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

 

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#İşten Çıkarma

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