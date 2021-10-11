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Dekardan 25 bin TL kazanıyor! Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyor

#Kurt Üzümü#Gojy Berry#İhracat
Dekardan 25 bin TL kazanıyor Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyor

Aksaray'da orman mühendisi arkadaşının tavsiyesi üzerine Hasandağı eteklerine 7 yıl önce diktiği halk arasında 'kurt üzümü' olarak bilinen 'gojy berry' fidanlarını diken Mehmet Çelik, şu an yıllık ürettiği 25 ton meyvenin büyük bir bölümünü Avrupa’ya ihraç ediyor.

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Mehmet Çekil, 7 yıl önce Hasandağı eteklerinde bin 300 rakımlı Kargın köyüne, anavatanı Tibet olan 'goji berry' fidanlarını dikti. Üretimin istenilen seviyede olması ve taleplerin artmasıyla tarlasını 57 dekarlık alana çıkaran Çekil, yıllık ortalama yaş ve kuru 25 ton gojy berry meyvesi üretiyor.

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İlk olarak 18 dekarlık alanda başladığını belirten  Mehmet Çelik, ”Şu an 57 dekarlık arazide yaklaşık 25 ton gojy berry meyvesi üretiyorum. Pandemiyle birlikte talep arttı. Toptancılar aracılığıyla ürünün büyük bir bölümünü Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz” dedi.  

DEKARDAN 25 BİN TL GETİRİSİ VAR

Son 2 yıldır yoğun talep olduğunu belirten Mehmet Çekil, "Son 2 yıldır iç piyasadan goji berrye yoğun bir talep var. Bağışıklık sistemini güçlendirip vücut savunmasını arttırıyor. Çinlilerin bunu COVID-19 ile mücadelede kullandıklarını biliniliyor.  Yurt dışından ciddi talepler alıyoruz. Özellikle Anadolu'da genel olarak doğal yetiştirilen goji berryler için Avrupa Birliği 2015 yılında Çin'den ithalatı durdurdu. Türkiye, İtalya, İspanya ile Bulgaristan'dan ürün talep ediyorlar ve tercihlerini en çok Türkiye'den yana kullanıyorlar. Bizim verdiğimiz toptancılar ürünün yüzde 80i ile 90ını yurt dışına gönderiyorlar. Geçen sezon bütün masrafları çıkınca dekar başına  25 bin TL kâr elde ettim.  Geçen sezon kilosunu 80 TL'den bu sezon ise 100 TL'den veriyoruz. Daha hasat yapmadan ön sözleşmeyle  satış yaparak elimizdeki ürünleri bitirdik" diye konuştu.

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Üründen, turşu ve reçel de yapıldığını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Biz turşu, reçel, marmelat, çay ve balını yapıyoruz. Birçok gıda sektöründe de kullanılıyor. Zahmeti az olan bir bitki ve su isteği az. Herhangi bir hastalığı yok. Ürünün tek zararlısı kuşlar. Kuşlar içinde fileyle önlem alıyoruz. Zor olan kısmı ise toplanmasıdır. Meyveleri tek tek topluyoruz. Birden fazla işçiyle yapılması gereken bir iş olduğu için köydeki kadınlara da çalışma imkânı sağlamış oluyoruz. Köyde goji berry üzerine bir de kadın kooperatifi kurduk. 35 dekar alana Tarım İl Müdürlüğü tarafından bir bahçe kuruluyor. Mayıs ayında çiçek açmaya başlıyor ve kasım ayına kadar sezonda 7 - 8 kez ürün alıyoruz. Analizlerde ürünün selenyum açısından çok zengin olduğunu fark ettik. Diğer şehirlerde yetişen goji berry ile arasında ciddi bir selenyum farkı var. Selenyum insan vücuduna çok faydalı. Her meyvede bulunmuyor ve bulunan meyvede ise çok az miktarda bulunuyor. Bunun sebebi ise Hasandağı eteklerinde bulunmamızdır. Anadolu'nun atıl vaziyette olan ve kurak topraklarında rahatlıkla yetişen bir bitki. Kurak ve atıl vaziyette olan topraklarımız goji berry ile değerlendirilebilir"

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#Kurt Üzümü#Gojy Berry#İhracat