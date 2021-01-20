DEİK’ten küresel atak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ekonomi basınıyla çevrimiçi düzenlenen toplantıda bir araya geldi. DEİK olarak yaptıkları ve yapacakları 6 maddeye değinen Olpak, Türkiye’ye hiç yatırım yapmayan uluslararası şirketlerle görüşerek eksiklerini tespit edeceklerini söyledi. ABD’de eyalet tabanlı bir iletişim sistemini kurmaları gerektiğini dile getiren Olpak, “Bunun için ABD’de faal Türk şirketleri ile Türkiye’de faal Amerikan şirketleri ile onların kongre üyelerinin eyalet ve seçim bölgeleriyle eşleştiren bir çalışma başlattık. ABD’de T100 isimli bir çalışmamız var. ABD’deki 100 kanaat önderini, karar vericiyi Türkiye dostu yapmak için Türk Amerikan İş Konseyi’ne (TAİK) görev verdik” dedi.



19 İŞ KONSEYİ

Olpak, DEİK’in başlıkları arasındaki üçüncü konunun Yeşil Mutabakat olduğunu, AB’nin bu alandaki çalışmalarının kendileri için hayati bir önem arz ettiğini kaydederek, DEİK Yeşil İnisiyatifi ve yeşil yaşam çalışması sürdürmeleri gerektiğini bildirdi. Nail Olpak, “2050 yılı için kendimize ‘sıfır karbon’ hedefi koyalım ve bunun üzerine çalışalım” diye konuştu. Dördüncü başlıklarının Asya Pasifik olduğunu ifade eden Olpak, “Bizim dış ticaretimizdeki Asya Pasifik’in ve Çin’in açık payı düşündüğümüzde bu bölge zor bir hedef. ASİAN çalışma grubumuzu oluşturduk. 19 iş konseyimiz var.



Bu süreçte ihracatımızı arttırarak dış ticaretimizi dengelemek için çalışacağız” ifadelerini kullandı. Olpak, beşinci başlıklarının Afrika olduğunu, burasının Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması ile gümrük vergilerini sıfırlandığını anımsattı. Son başlıklarının Almanya olduğunu ve bu ülkeye yönelik özel bir çalışma başlattıklarını kaydeden Olpak, devamında Fransa ve İngiltere iş konseylerinin de benzer bir modelle ayrı ayrı çalışmaya başlayacağını bildirdi.

DİJİTAL EKONOMİ

DEİK Başkanı Olpak, uzun vadede üç önerilerinin bulunduğunu, bunlardan birincisinin ‘diaspora’ olduğunu belirterek, son dönemde yaşananların güçlü diasporanın ve sivil inisiyatifle yapılacak diasporanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Olpak, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile protokol imzaladık. YTB’nin Türkiye bursları var farklı ülkelerden öğrencilere burs veriyor. Onları tespit ederken o ülke bazında Türk özel sektörünün ihtiyacı olan alanlarda burs verilmesi” dedi. Olpak, üçüncü başlıklarının dijital ekonomi olduğunu kaydederek, KOBİ’lerin dijitalleşmesinin öneminden bahsetti.

HIZLI VE ADİL İŞLEYEN HUKUK VURGUSU

Kısa vadede iki başlığın ön plana çıktığına dikkat çeken Nail Olpak, “Bir tanesi, ‘Çok konuştuğumuz Türkiye algısının güçlendirilmesi’. Sermaye iki temel başlığa bakıyor: Hızlı ve adil işleyen, kazanımları koruyan hukuk devleti. 20 yıl devam eden davalarla karşı karşıya kalmayacak kişiler ya da şirketler. Hukuk devletinde bir başka temel unsur, mevcut kazanımların korunması” dedi. Yapılan yatırımlarla ilgili bir süre sonra şartların değişmemesinin çok önemli olduğunun altını çizen Olpak, hukuk reformunun ihtiyaca cevap verecek şeklinde olması gerektiğini ve bu yönde olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Ekonomide öngörülebilirliğin önemine işaret eden Olpak, “İş dünyası olarak bizim açımızdan döviz ve faiz kadar bizi etkileyen önemli bir unsur bunların makul bir aralıkta stabil olması. Ayrıca kaliteli ve ucuz finansmana erişim olmalı. Uluslararası fonlardan daha fazla pay alınmalı, yeşil finansmana, ve katılım finans fonlarına biraz daha fazla ulaşılmalı” dedi.