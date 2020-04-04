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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

DEİK'ten "istihdam sağlığını koruma" çağrısı

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DEİK'ten "istihdam sağlığını koruma" çağrısı
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak "Ekonomik faaliyetlerimizi optimal düzeyde sürdürerek hem mevcut istihdamımızı hem çalışanımızın sağlığını korursak, Kovid-19'a karşı ulusal mücadelemizi daha güçlü yürütebiliriz" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde istihdam sağlığı korunmazsa zincirin önemli bir halkasının kırılacağını ifade etti.

Olpak, yazılı açıklamasında, DEİK olarak insan sağlığına öncelik verdiklerine işaret ederek, bu amaçla alınan ve alınacak tüm tedbirlerin destekçisi olduklarını belirtti.

"Kovid-19 sürecinin başından beri 'önce sağlığımız, sonra da işletmelerimizin sağlığı' dedik." ifadesini kullanan Olpak, istihdamın korunması gerektiğini de özellikle vurguladıklarını aktardı.

Olpak, şunları kaydetti:

"Sağlığımızla birlikte işletmelerimizin ve istihdamımızın sağlığını korumak önceliğimiz olmalı. Özellikle istihdamımızı koruyamazsak zincirin önemli bir halkasını kırmış oluruz. Ekonomik faaliyetlerimizi optimal düzeyde sürdürerek hem mevcut istihdamımızı hem çalışanımızın sağlığını korursak, Kovid-19'a karşı ulusal mücadelemizi daha güçlü yürütebiliriz."

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