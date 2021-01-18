DEİK'in "Yeniden Asya" toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi

DEİK'in düzenlediği "Yeniden Asya; Türkiye'nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler" toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.



Moderatörlüğünü DEİK Başkanı Nail Olpak'ın yaptığı toplantıda, küresel ticarette etkinliğini artıran bölgedeki mevcut fırsatlar ve yapılan çalışmalar ele alındı.

Olpak, yaptığı konuşmada, Asya bölgesinin en büyük ekonomisi olan Çin'in, Türkiye'nin ithalatında birinci, ihracatında 15'inci sırada yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Çin, dış ticaret açığımızın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Asya'nın kalanı toplam dış ticaret açığımızın yüzde 88'ine ulaşıyor. Neredeyse bölgeyi dengeleyebildiğimiz zaman açığımız ortadan kalkacak. Zor ama önemli bir hedef.



Bölgenin dış ticaret üstünlüğüne baktığımızda, iki eksen görüyoruz. Biri, tedarik zincirinde teknoloji ve Ar-Ge altyapısına dayanan politikalar, diğeri de bölgesel ekonomik entegrasyona yönelik projeler. Yani Asya'nın; bir yandan daha değerli olanı üretme bir yandan da bunun için pazar oluşturma çabaları dünyanın geri kalanı üzerinde ticaret üstünlüğü kurmasını sağlıyor."



Olpak, bu çerçevede Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) geçen yıl 5 ülkenin daha katıldığını, bunun sonucunda dünyanın en büyük serbest ticaret bloku RCEP'in oluştuğunu anlattı.



DEİK olarak oluşturulan ASEAN Çalışma Grubu ile bu ülkelerde sadece sektörel diyalog ortağı değil, doğrudan ortak olma algısının oluşturulması için çalıştıklarını ifade eden Olpak, "Bu bölgede takip ettiğimiz önemli bir başlık da 'Kuşak ve Yol' projesi. DEİK olarak bu konuda bir rapor hazırlayıp kamuoyuna sunmuştuk, salgın şartlarında onu güncelliyoruz." dedi.



"KARŞILIKLI TİCARETİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK ANLAŞMALAR ÜZERİNDE ÇALIŞMAMIZ ÖNEM TAŞIYOR"



Nail Olpak, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan toprakların yeniden imarında Türk firmalarının yer almasının önemli olduğuna işaret ederek, Rusya'nın öncülük ettiği Avrasya Ekonomik Birliği'nin de üye ülkelerle ticareti önemli ölçüde etkileyen bir faktöre dönüştüğünü söyledi.



Birliğe üye ülkelerin üçüncü ülkelerle iki taraflı STA yapamadığına dikkati çeken Olpak, "Bu kapsamda, karşılıklı ticaretimizi kolaylaştıracak anlaşmalar üzerinde çalışmamız önem taşıyor. Son olarak, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi çerçevesinde iş birliği mekanizmalarının daha etkin kullanılması gerekli. Bu çerçevede, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarımızla oluşturacağımız yeni stratejilerin çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.



Toplantı kapsamında, DEİK'e bağlı iş konseylerinin başkanları görüş ve önerilerini paylaştı. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.