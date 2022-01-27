DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Çalışkan: Gürcistan ile ticari ilişkiler gelişiyor

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Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan, İstanbulda 15 Ocak’ta gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurullarında DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı olarak seçildi. Türkiye ve Gürcistanın ekonomik kalkınmasında DEİK’in önemli rol oynadığını belirten Çalışkan, “ Bugün Gürcistan’da Türkler de dâhil olmak üzere yabancı yatırımcı sayısı arttı.

Umarım ki gelecekte iki ülke arasındaki ekonomik aktivite derinleşecek ve birlikte daha fazla yatırım ve ithalat-ihracat yapılması mümkün olacaktır. İki ülkenin hükümetleri, diplomatik misyonları ve iş insanlarımız ile birlikte gelecekte çeşitli aktivitelerde bulunarak, Türkiye-Gürcistan ticaret ve ekonomik faaliyetlerine katkıda bulunacağımızı umuyoruz” ifadelerini kullandı.