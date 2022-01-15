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HABERLEREkonomi Haberleri

DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri sahiplerini buldu

#Deik#Mehmet Muş#ÖDÜL
DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri sahiplerini buldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri" yapılan törenle sahiplerine verildi. Toplamda 6 kategoride 12 ödülün verildiği törene Ticaret Bakanı Mehmet Muş , DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile DEİK iş konseyleri başkanları katıldı.

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Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk üç çeyreğinde yakaladığı yüzde 11,7 büyüme oranı ile olumlu bir seyir izlemiştir. Bu büyüme performansı Türkiye'nin pandemi döneminde ekonomisinin en hızlı toparlayan G 20 ülkesi olduğunu teyit etmekte. Mal ve hizmet ihracatı Türk ekonomisinin dinamosu olmaya ve büyümeyi desteklemeye devam etmekte olup 2021'in üçüncü çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 6,8 puan oldu" dedi.

Bakan Muş, "Türkiye'nin ihracatı 2021 yılında tarihte ilk defa 200 milyar doları aşarak yüzde 32,9 oranında artışla 225,4 milyar dolara yükselmiştir. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız 2021 yılına gelindiğinde 6 kattan fazla artış göstermiştir. Dış ticaret hacmimiz 2021 yılında 500 milyar dolara yaklaşmış 2021 yılında dış ticaret açığımız yüzde 7,8 azalışla 45,9 dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83 seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracat ailemize 32 bin yeni firma katıldığını 43 bin 264 yeni pazarlara ihracat gerçekleştirdiğini ilk defa 123 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini özellikle vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

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#Deik#Mehmet Muş#ÖDÜL

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