DEİK Başkanı Olpak: Yeni dönemin kazananları süreci yönetebilenler olacak

DEİK'in video konferans ile düzenlenen DEİK Talks programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Olpak toplantının açılışındaki konuşmasında, koronavirüs sürecinde DEİK olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Salgının ilk gününden itibaren, "İşlerimizi askıya almıyoruz", "İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamını koruyoruz." dediklerini belirten Olpak, şunları kaydetti:



" İşlerimizi askıya almıyoruz ifademize vurgu yapmak istiyorum. Çünkü, DEİK olarak bu süreçte anlamlı bir tavır sergiledik ve bu tavrımızın vurgulanması önemli. ‘Kimilerinin bütün iş yerlerini uzun süre komple kapatmayı konuştuğu, ‘kimilerinin her yerde uzun süreli sokağa çıkma yasağını konuştuğu’ süreçte, uzun soluklu bir mücadele gerektiren bu salgınla, her yerde kontak kapatarak sonuç almak mümkün değildi.



Sadece işletmeleri değil, bizzat hane halkını da etkileyecek bir kaos ortamını doğurabilirdi. Devletimizin destekleriyle, iş dünyamızla, finans dünyamızla, çalışanımızla, ekonominin çarklarını durdurmadık. Biliyoruz ki, yeni dönemin kazananları, tedarik ve arz zincirini kopartmadan muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenler olacak."



Türkiye'nin bu dönemde her yönüyle güzel bir performans sergilediğine işaret eden Olpak, bu süreçte her gün video konferans sistemiyle sayısız İş Konseyi toplantıları gerçekleştirdiklerini, buralardan elde ettikleri taze ve güvenilir bilgileri, çıkan sonuç, sorun ve önerileri, ilgili kurumlara ve bakanlıklara ilettiklerini aktardı.



Olpak, "Üyelerimizle birlikte, büyükelçilerimiz ve ticaret müşavirlerimizin de katıldığı, 150'nin üstünde online toplantı ve webinar gerçekleştirdik. Bundan sonraki adım adım normalleşme sürecinde, saha takımının etkili bir oyuncusu olan iş dünyası olarak, ülkemiz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.