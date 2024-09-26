DEİK Başkanı Olpak: Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ABD'de bu yıl düzenledikleri etkinliklerde geçen yıla kıyasla yatırımcılardan daha teknik soruların geldiğini belirterek, bu soruların Türkiye'ye olan ilgiyi ifade ettiğini söyledi.

15. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere New York'ta bulunan Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırımcı toplantılarının sürdürülebilirliğini vurguladı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkevi'nde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini anlatan Olpak, bu toplantıya Fortune 100'ün içinde yer alan 25 Amerikalı firmanın üst düzey yöneticilerinin katıldığı bilgisini verdi.

Olpak, toplantının soru-cevap kısmında şirketlerin Türkiye ile ilgili yatırım niyetleri, varsa yatırımlarıyla ilgili karşılaştıkları sorunlar ya da yeni beklentilerini dinlediklerini dile getirerek, "Toplantıda mevcut yatırımı olanlar yatırımlarını genişletme noktasında bazı görüşlerini ifade ettiler ya da taleplerini söylediler. Kimilerinin devam eden süreçlerle ilgili iyileştirme talepleri vardı. Masaya sorunun veya talebin getirilmesi ilgiyi gösterir. O ilginin sonucunda o firmalarla ben gelişmelerin iyiye gideceği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla Goldman Sachs'ta toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Olpak, geçen yılki programda daha siyasi sorular olduğunu ancak bu yıl daha teknik soruların sorulduğunu anlattı.

Olpak, geçen yıl yeni açıklanmış bir Orta Vadeli Program (OVP) üzerine konuşulduğuna işaret ederek, bu yıl OVP'deki gerçekleşmelerin görüşüldüğü ve piyasalara yönelik soruların sorulduğunu ifade etti.

Citi ev sahipliğinde de daha odaklanmış iki program gerçekleştirdiklerini belirten Olpak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türkiye'nin enerji politikalarına yönelik bilgi verdiğini ve soruları cevapladığını kaydetti.

Olpak, son toplantıda da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın teknoloji firmaları ile bir toplantı yaptığını söyledi.

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Geçen yılki toplantıda açıklanan programa ne kadar sadık kalınacağı ve hedeflere ulaşılabileceği konusunda soru işaretleri olduğunu anlatan Olpak, "Bu yıl hedeflerin yakalandıklarını gördükleri için bir sonraki yıl hedefleri konusunda ben kendilerini daha tatmin olmuş buldum. Onun için sorular teknik sorulardı. Bu teknik soruların sorulması ilgiyi gösterir. Sonraki süreçler elbette tabi fizibiliteler ve sonraki çalışmalardır." diye konuştu.



"ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK İŞ DÜNYASI İÇİN EN BÜYÜK TEŞVİK"

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantının iyi geçtiğini ifade etti.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen programlarda, özellikle OVP'nin birinci yılında hedefler doğrultusunda gerçekleşiyor olması nedeniyle güzel geri bildirim aldıklarına dikkati çeken Özyeğin, ekonomi programlarının ve projelerinin detaylı anlatıldığı bir ortamda kıymetli paylaşımlar yapıldığını anlattı.

Özyeğin, Türkiye'nin OVP çerçevesinde öngörülebilirliğinin de artıyor olmasına paralel olarak yatırımcıların Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Dezenflasyonist program işledikçe ve Türkiye'nin öngörülebilirliği arttıkça bu ilginin artmasını bekliyorum." dedi.

Yatırımcılara bazı konularda kolaylıklar sağlanması, işlerin hızlı çözülmesi ve teşvik programlarının önemine işaret eden Özyeğin, şöyle devam etti:

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"Bunların her biri çok önemli, bunlar konuşuldu ama genel bir tema vardı, öngörülebilirlik. Öngörülebilirlik, en büyük teşvik iş dünyası için. O anlamda biz özel sektör olarak ve yabancılardan, Amerikalı yatırımcılardan da Türkiye bakış açılarını gördüğümüz en kritik konu öngörülebilirliğin artıyor olması."