‘Değiştirilmiş araç’ oyunu

Pandemi döneminin başında sıfır araç bulunurluğunda yaşanan tedarik sorunları, günümüzde ise otomobil fiyatlarının ciddi ölçüde artması ile birlikte tüketici ikinci el araca her zamankinden daha fazla ilgi göstermeye başladı. Hal böyle olunca ikinci el araçlarda da fiyatlar yukarı çıktı. Tüketici ise bütçesine uygun araç bulabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak dolandırıcılar ve hırsızlık şebekeleri de boş durmuyor. Ucuz araç bulmaya uğraşan tüketiciye ‘change araç’ yani şasi numarası değiştirilmiş çalıntı araçları satıyorlar. Dolandırıcılık vakalarının sıklıkla yaşandığı ikinci el araç sektöründe çalıntı veya kullanımına engel hak mahrumiyeti bulunan araçlarda sıklıkla başvurulan bu illegal yöntemle satılıyor. Araçların şasi ve motor numaraları standart dışı uygulamalarla kazınıyor. Yerine ağır hasarlı ya da trafikten men edilmiş araçların motor ve şasi numaraları benzer fontlarla mühür şeklinde vurularak aktarılıyor.

DETAYLI EKSPERTİZ

Araç satın almayı düşünenlerin sıklıkla karoserdeki değişen-boyanan parçalara odaklandığını, fakat motor ve şasi numaralarına dikkat etmediğini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ortalama piyasa fiyatının altında satışa sunulan her ikinci el otomobile şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Emre, “Ruhsat bilgisinde yazan plaka, şasi ve motor numarasıyla, aracın somut bilgilerinin eşleştirilmesi çok önemli bir husus. Ekspertiz ve check-up esnasında, şasi numaralarının yazılı olduğu podye, kapı eşiği, araç tabanı gibi bölümlerde kaynak, kesme, kazıma işlemi olup olmadığı titizlikle incelenmeli. Yine aynı şekilde aracın hasar kaydı bilgileriyle ekspertiz bilgilerinde eşleşme yoksa, tüketiciler detaylı ekspertizde ısrarcı olsun” açıklamasını yaptı.

'İZMİR'DE YAKALANDI'

TSE belgeli oto ekspertiz noktalarının “change araç” konusuna ekstra önem gösterdiğine dikkat çeken Emre, “Geçtiğimiz hafta İzmir bayiimize ekspertiz için gelen bir aracın, incelemeler esnasında şasi numaralarının başka bir araçla değiştirildiği teknik ekibimiz tarafından tespit edildi. Böylece aracı satın almayı düşünen tüketicimizin mağduriyetini engellemiş olduk ve aracı ivedi şekilde emniyet güçlerimize teslim ettik. Hem vatandaşımıza hem de emniyet teşkilatımıza yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

'İKİNCİ ELDE HAREKET ARTTI'

2021 yılının ilk 6 ayında 3 milyon adede ulaşan ikinci el otomobil satışlarında, özellikle küresel çip krizi sebebiyle yıl sonuna kadar önemli artış meydana geleceği öngörülüyor. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Pandemi ve sıfır otomobil kampanyalarının sürdüğü ocak ve şubat aylarında durgun bir seyir izleyen pazar, mayıs ayında uygulanan kısıtlama dönemi sonrası haziran ayıyla birlikte gerek fiyat gerekse satış adedi olarak hızlı bir yükseliş trendine girdi. Fiyatların yükselişine baktığımızda ise 21 Mart sonrası hızlı kur artışını takiben sıfır otomobil satan markaların fiyatlara arka arkaya zam yapmaları neden oldu. Şimdi ise kampanyalarının sona ermesi ve sıfır otomobillerdeki yükselen fiyatlar, tüketiciyi yeniden ikinci el otomobile yöneltti. Showroom trafiği arttı. Ayrıca telefonlarımız da susmuyor” dedi.

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