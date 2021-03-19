‘Değişim liderleri’ çevrimiçi buluştu

İş dünyası, sivil toplum, akademi, kamu, girişimcilik ekosistemi gibi farklı sektörlerden etki odaklı çalışmalarıyla bilinen yüzlerce kişinin bir araya geldiği imece summit’te; ‘etki yaratan topluluklar’, ‘etki yaratan finans’, ‘etki yaratan iş dünyası’, ‘etki yaratan liderlik’ ve ‘etki yaratan organizasyonlar’ temaları etrafında panellerden konuşmalara, atölye ve ağ geliştirme çalışmalarından yuvarlak masa toplantılarına kadar birçok etkinlik düzenlendi.

Dün de devam eden etkinlikte, dünya çapında önde gelen yazar ve düşünürlerinden John Elkington’tan ekonomist Tim Jackson, IDEO.org kurucu ortağı ve CEO’su Jocelyn Wyatt ve Chicago Üniversitesi Ekonomi Profesörü Prof. Ufuk Akçiğit, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Değişmeyen hiçbir şeyin sürdürülebilir olamayacağını ifade eden Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, sürdürülebilir değişim yaratma konusunda eğitim ve bilimin de önemine dikkati çekti.

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