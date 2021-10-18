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Değerli metallerin fiyatları yükseliyor

#Metal#Fiyat#Emtia
Değerli metallerin fiyatları yükseliyor

Emtia piyasasında bir önceki hafta metallerde görülen ralli, geçen hafta da devam etti.

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Emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, özellikle metallerde kayda değer yükselişler görüldü.

Metallerde önceki hafta görülen ralli, geçen hafta da devam etti. Küresel büyümenin yavaşlayıp arz sorunlarının azalmasıyla metal fiyatları yükselişini sürdürürken, analistler, metal fiyatlarındaki yükselişin 2022'de de devam edebileceğini belirtiyor.

Genel olarak, endüstriyel metal fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası düzeltmeler yükselişle devam ederken, stoklardaki azalışın sürmesi yükseliş beklentilerini beraberinde getiriyor.

Geçen hafta çinkonun performansı dikkati çekti. 1,7468 dolarla Mayıs 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören çinko, haftayı yüzde 17,9 artışla tamamladı. Artan elektrik fiyatlarından dolayı çinko izabe tesislerinin üretimde kısıntıya gitmesi çinko fiyatlarını yükseltti.

Geçen hafta bakır yüzde 12, alüminyum yüzde 9,1, kurşun yüzde 7,4, nikel yüzde 7,1, gümüş ve platin yüzde 2,9, altın da yüzde 0,6 değer kazandı.

Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi ve küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla 1.800 doların üzerini gördü.
Küresel bazda yaşanan enerji krizi alüminyum arzı üzerinde baskı oluştururken, derinleşen enerji kriziyle birlikte alüminyum fiyatları da yükseldi. Alüminyum, temiz enerjiye yönelik yapılan üretimlerde yoğun olarak kullanılıyor. Temiz enerjiye küresel olarak yoğunlaşılması da alüminyum talebini artırdı.

Artan elektrik fiyatlarından dolayı şirketlerin üretimde kısıntıya gitmesi alüminyum fiyatlarını yükseltirken, elektrikli araba ve beraberinde gelen pil talebi de uzun vadede nikel ve bakır fiyatlarında yükselişi tetikledi.

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum



BRENT PETROL VE DOĞAL GAZDA YÜKSELİŞLER GÖRÜLDÜ

Enerji emtiaları, geçen hafta pozitif bir seyir izledi. Brent petrol yüzde 2,6 ve doğal gaz yüzde 2,7 değer kazandı.

Dünya genelinde ham petrol, doğal gaz ve kömür piyasaları üzerindeki fiyat baskısı, kış döneminde ısınma ve elektrik için yeterli yakıt bulunamayacağı algısını güçlendirirken, petrol fiyatlarındaki yükselişi de tetiklemeye devam ediyor. Artan doğal gaz ve kömür fiyatları da üreticileri alternatif yakıt olarak petrol kullanmaya teşvik ederek fiyatlardaki yukarı yönlü eğilime destek oluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomik toparlanmayla birlikte ham petrol talebindeki iyileşmenin beklenenden daha hızlı gerçekleşmesi, arzın talebin gerisinde kalması ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle yaşanan enerji krizi dünya genelinde etkisini sürdürürken, petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

TARIM EMTİALARINDA YOĞUN SATIŞLAR OLDU

Üretim tahminlerindeki artış, talebe yönelik endişeler geçen hafta tarım emtialarında yoğun satışlar yaşanmasına sebep oldu.
Geçen hafta kakao yüzde 5,1, pamuk yüzde 3,2, şeker yüzde 2,6, soya fasulyesi yüzde 2, buğday yüzde 0,1, mısır yüzde 0,7 değer kaybederken, kahve yüzde 1 değer kazandı.

Tarım emtialarında üretim tahminlerindeki artış değer kaybını beraberinde getirirken, Brezilya'daki soğuk havalarla artan talep endişeleri ve konteyner sıkıntısı kahve fiyatlarında yükselişin sürmesine neden oluyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta pamuğa ilişkin açıklanan üretim tahminlerinin pamuk piyasasında kar satışlarına yol açtığını belirtti.

ABD'de haftalık pamuk ihracatının sezonun en düşük seviyesine gerilediğini ifade eden Ergezen, "Dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden biri olan Hindistan'da, pamuk kurdu salgını, kısa vadede fiyatların yükselmesine neden olmuştu." dedi.

Ergezen, mısırın geçen haftayı düşüşle tamamladığını belirterek, yüksek üretim tahminlerinin, piyasa üzerinde satıcıların güçlü olmasına yol açtığını söyledi.
Brezilya'da yağışların etkili olması nedeniyle şekerde üretim beklentilerinin arttığını vurgulayan Ergezen, şeker piyasasının satıcılı seyrettiğini ifade etti.
Kahvenin haftayı yükselişle tamamladığını aktaran Ergezen, küresel olarak halen konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle kahve yüklemelerinde gecikmeler yaşandığını kaydetti.

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