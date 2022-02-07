Değerli konutta sınır 6.2 milyon lira

Haberin Devamı

Değerli konut vergisi 7194 sayılı yasaya eklenerek getirildi. İlk uygulama yılı 2020 yılındaydı. Ancak gelen tepkiler nedeniyle uygulaması bir yıl ertelendi. Bu nedenle ilk uygulaması geçen yıl oldu. Geçen yıl şubat ayında 9 milyon 569 bin liralık gelir geldi. Mart ayında ise 3 milyon 790 bin liralık gelir bütçe kalemleri içinde yer aldı. İkinci taksit dönemi olan ağustosta ise 8 milyon 600 bin liralık gelir elde edildi. Yılın içinde diğer aylarda bütçeye gelen gelirlerle birlikte toplam tahsilat 2021 yılında 23 milyon lira olarak gerçekleşti. Düzenleme çıktıktan sonra 2021 yılı bütçesinde değerli konut vergisinden 350 milyon lira gelir elde edilebileceği tahmin edilmişti. Ancak elde edilen gelir beklentinin gerisinde kaldı. 2022 yılı bütçe yasasına göre ise değerli konut vergisinden bu yıl 30 milyon 78 bin liralık gelir bekleniyor. Geçen yıla göre bütçeye gelecek gelirin yüzde 31 artacağı öngörülüyor. 2023 yılında 32 milyon 860 bin lira ve 2024 yılında da 35 milyon 747 bin liralık gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

28 ŞUBAT’A KADAR İLK TAKSİT ÖDENECEK

Geçen yıl ilk uygulaması başlayan değerli konut vergisi için sınır 5 milyon 227 bin liraydı. Birden fazla konutu olanlar ve evlerinin değeri 5 milyon 227 bin lirayı geçenler beyanname vermek zorundalar. Ancak vergi için 2022 yıl sınırı 6 milyon 173 bin lira olarak belirlendi. Yani 6 milyon 173 bin liranın üstü için vergi ödenecek. 6 milyon 173 bin ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanlar 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısım için binde 3, 12 milyon 347 bin liraya kadar olanlar 9 milyon 260 bin lira için 9 bin 261 lira fazlası için binde 6, 12 milyon 347 bin liradan fazla olanlar bu sınıra kadar 27 bin 783 lira fazlası için binde 10 vergi ödeyecekler. Beyanname 21 Şubat’a kadar verilecek ve ilk taksit ödemesinin de 28 Şubat tarihine kadar yapılması gerekiyor. İkinci taksit ödemesi ise ağustos ayında. 31 Ağustos tarihine kadar ikinci taksidin ödenmesi gerekiyor.

MARTTA DA KİRA GELİRİ BEYAN EDİLECEK

Mart ayı da gelir vergisi beyan dönemi. Kira geliri elde edenler mart ayında geçen yıl elde ettikleri kira gelirlerini beyan etmek zorunda olacaklar. Geçen yıl kira geliri için istisna tutarı 7 bin liraydı. Ocak ayından yılın sonuna kadar toplamda 7 bin liranın üstünde kira geliri elde edenler bu yıl 1 Mart 2022 tarihinden itibaren beyanname vermek zorundalar. Aylık evini 580 lira kiraya veren bir evsahibi yıl boyunca 6 bin 960 lira kira geliri elde ettiği için beyanname vermesine gerek yok. Ya da evini geçen yıl kasım ayında 3 bin lira kiraya veren bir evsahibi 2021 yılında iki ay kira geliri 6 bin lira gelir elde ettiği için beyanname vermesine gerek yok. Ancak haziran ayında 3 bin lira kiraya veren bir evsahibi 6 ayda 18 bin lira kira geliri elde ettiği ve 7 bin liranın üstünde gelir ettiği için beyanname vermek zorunda. 2022 yılı için ise sınır 9 bin 500 lira. Bu istisna 2023 yılında beyan edilecek kira geliri için kullanılabilecek.