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Ekonomi
Haber Giriş: 20.08.2021 - 06:37 | Son Güncelleme:

Değeri 100 milyon dolar... Çalınan tabloları satın alırken yakalandı

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Değeri 100 milyon dolar... Çalınan tabloları satın alırken yakalandı

Ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un çalıntı iki tablosunu satın aldığından şüphelenilen İtalyan asıllı mafya üyesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Toplamda 100 milyon dolar değer biçilen Vincent Van Gogh'a ait 2 önemli tablo, 2002 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan çalındı. Söz konusu eserler İtalyan polisinin 2016'da yaptığı operasyonda, uyuşturucu baronu Raffaele Imperiale'in Napoli civarında bulunan villasında ele geçirildi.

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Euronews'in haberine göre yapılan açıklamada Dubai'deki yerel kolluk kuvvetlerinin İtalyan polisiyle yaptığı iş birliği sonucu İtalyan asıllı uyuşturucu kaçakçısı olan Imperiale'nin 4 Ağustos'ta gözaltına alındığı kaydedildi. 46 yaşındaki zanlının villasında bulunan Vincent Van Gogh'a ait "Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen" ve "View of the Sea at Scheveningen" adlı tabloların tanesinin 50 milyon dolar olduğu belirtildi.

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İtalyan polisi yaptığı açıklamada zanlı Raffaele Imperiale'nin dünyada dönen kara para aklama ve kokain ticareti olaylarında önemli bir rol oynadığını, ancak tarihi eser kaçakçılığı ve hırsızlık gibi yüksek getirisi olan diğer suçlara da bulaştığını söyledi. Olay sonrası İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese yaptığı açıklamada, "Polis ekiplerimiz, suçla mücadele kabiliyetini bir kez daha gösteren mükemmel bir sonuç elde etti." diye konuştu.

Roma hükümeti şu anda, dev mafya yapılanması Camorra üyesi olan Raffaele Imperiale'nin ülkeye iadesi için çalışma başlattı.

Değeri 100 milyon dolar... Çalınan tabloları satın alırken yakalandı

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