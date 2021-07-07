Defneyle zeytin ağacı buluştu

“Başta zeytinyağı olmak üzere çevre, enerji, endüstri ve gıda sektörüne yönelik makine üretiminde dünya liderliğine oynayan aile şirketimiz HAUS’ta yönetim kurulu üyesiyim” diyen Saka, şöyle devam etti:

EN İYİ İŞ BİLDİĞİN İŞTİR

“Tüm bu koşuşturmacanın içerisinde de aklımda hep kendi markamı yaratmak vardı. Dönem dönem aklıma yeni fikirler de geliyordu. Sonunda, ‘en iyi iş bildiğin iştir’ felsefesiyle odağımı zeytin ve zeytinyağına çevirdim. Kızım Defne’nin de alerji problemini yüksek polifenollü zeytinyağı sayesinde atlatmasıyla bu alanda bir marka çıkartmaya karar verdim. 2021 Şubat’ta Defnelia’yı kurdum. Markamızın hikayesi ve özellikleri; kızım Defne ile Latince’de zeytin ağacı anlamına gelen ‘elia’nın birleşmesinden oluştu.”

SHOT BARDAĞI DA VAR

“Tüketiciyi daha da bilinçlendirmek, zeytinyağının değerini daha da fark ettirebilmek için yüksek polifenollü natürel sızma zeytinyağını ön planda tutarak özel bir ürün oluşturmak istedim” diyen Saka, “Bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri için de Türkiye’de ve dünyada ilk olarak ürün kutusu içinde 20 ml’lik zeytinyağı shot bardağıyla sunuyorum. Müşteri ürün kutusu üzerinde bulunan QR kodunu telefonuna okutarak zeytinyağı içinde bulunan asit-peroksit ve polifenol değerlerine kolaylıkla ulaşma imkanına da sahip. Artık yeni nesil tüketici her şeyin bir arada olmasını seviyor. Satışlarımız ise internet sitemizden, seçkin gurme marketler, eczaneler ve sağlık otelleri üzerinden devam ediyor” dedi.

ÖDÜLLERLE BAŞLADI

DEFNELİA Olive İxir’in yeni bir marka olmasına rağmen kısa zamanda tüketicinin güvenini kazandığını aktaran Özden Gözlüklü Saka, “Zeytindostu Derneği’nin bu yıl düzenlediği 14. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda ‘Premium’ ödülü alarak, ilk yarışmamızda Türkiye’nin en iyi 5 zeytinyağından biri olmaya başardık. Aynı şekilde Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda da ‘sağlık iddiası ve ambalaj tasarımı’ kategorilerinde de ‘bronz’ madalya aldık” dedi.

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