Defneden ekonomiye 1,5 milyar TL katkı

OGM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlanan eylem planları ile orman dışı ürünleri, özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılmasının devam edildiği bildirildi. Türkiye'de Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesindeki pek çok ildeki ormanlardan elde edilen binlerce ton defne yaprağının dünyanın pek çok ülkesine ihraç edildiği ifade edilen açıklamada, "2016 yılından bu yana ’Defne Eylem Planı’ kapsamında yapılan uygulamalar ile bugün itibarıyla 16 bin dekar alanda rehabilitasyon çalışması tamamlanarak ülke ekonomisine kazandırıldı. Bugün dünya defne ihracatının yüzde 90’ı Türkiye tarafından karşılanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2005 yılı defne ihracat geliri yaklaşık 12 milyon dolar olan Türkiye’nin 2019 yılı 13 bin 512 ton defne ihracatına karşılık 38 milyon 500 bin dolar gelir elde edildi. ’Defne Eylem Planı’ sayesinde 2005 yılında 6 bin 436 ton olan üretim 2019 yılında 32 bin 600 tona yükseldi. Geçtiğimiz yıl defne köylüsüne 115 milyon TL, ülke ekonomisine ise 1 milyar 500 milyon TL katkı sağladı" denildi.