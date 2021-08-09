Decacorn ne demek?
Decacorn, girişim sermayelerinin değerlendirilmesinde önem arz ediyor. Değeri 10 milyar doları geçenler için kullanılan Decacorn tabiri, dünya genelinde kullanılmaktadır. Peki, Decacorn nedir ve ne anlama gelir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Decacorn, yeni bir terimdir. Değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013 yılında Cowboy Ventures’ın kurucusu Aileen Lee tarafından ‘Unicorn’ olarak isimlendirilmesinin ardından on milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için de bir terim ihtiyacı doğmuştur. Bu noktada türetilen ve kelime anlamı ‘‘onboynuz’’ olan decacorn, değeri on milyar doları geçmiş şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılır.