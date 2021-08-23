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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.08.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

DASK'ın kapsamı genişliyor

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DASK'ın kapsamı genişliyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi ve bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmalara başlandığı bildirildi.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda Türkiye'de meydana gelen sel felaketleri zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesini gündeme getirdi. Bu çerçevede, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ve deprem riskine karşı teminat sağlayan zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi planlanırken, bu yöndeki çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

DASKtan yüzde 100 sigortalılık hedefi
DASK'tan yüzde 100 sigortalılık hedefi

Açıklamaya göre, Türkiye'de zorunlu deprem sigortası teminatı 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği münhasıran DASK tarafından veriliyor. Aynı kanun gereği, sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için de DASK tarafından sigorta veya reasürans teminatı verilebiliyor. DASK tarafından bu teminatların hangilerinin verileceği hususu ise Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

İki konuttan biri depreme karşı sigortalı
İki konuttan biri depreme karşı sigortalı

İklim değişiklikleri ile birlikte dünyayı etkisi altına alan ve gelecek yıllarda artan bir ivmeyle devam etmesi beklenen doğal afetlerin sebep olduğu ve olacağı ekonomik kayıpların kurumlar özelinde nihai çözüme kavuşturulması beklenememekle birlikte bütüncül bir politika ile hareket edildiğinde, bu kayıpların en aza indirilmesinde sigorta büyük rol oynuyor. Bu anlamda DASK, sigortalıların tek başlarına karşılayamayacakları zararları havuz yapılanması aracılığıyla bireyler arasında paylaştırırken, katastrofik risklerin doğurduğu zararları en aza indirmede kritik bir rol üstleniyor.

Türkiyede 7,4 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor
Türkiye'de 7,4 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor

SEDDK yetkilileri, geçen aylarda Türkiye'de meydana gelen sel felaketlerinin, DASK bünyesine dahil edilebilecek diğer doğal afet türlerinin neler olabileceği konusunu da gündeme getirdiğini, bu anlamda kamu yararı gözetilerek başta sel olmak üzere diğer doğal afet türlerinin de ek teminat olmak üzere zorunlu deprem sigortasına entegre edilmesi ile bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmaların başlatıldığını ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının planladığını belirtiyor.

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