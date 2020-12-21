DASK planlarını İstanbul’a göre yapıyor

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Türk Reasürans’ın yönetimindeki Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) hasar ödeme gücünün 40 milyar TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Gürsoy, DASK’ın, zorunlu deprem sigortası ile bir havuz oluşturduğunu, havuzun sigortacılık esaslarına göre işletildiğini belirterek, DASK’ın tüm planlarını olası İstanbul depremini göz önünde bulundurarak yaptığını, bu kapsamda da hasar ödeme gücünün 40 milyar TL’ye yükseltildiğini kaydetti.

630 MİLYON TL ÖDENDİ

Türker Gürsoy, Elazığ ve İzmir depremi olmak üzere 2020’de 2 büyük deprem yaşandığını, DASK olarak depremden mağdur olan vatandaşların yanında olmaya önem verdiklerini belirterek, “İzmir depreminde bugüne kadar toplam 23 bin 500 hasar ihbarı alındı, 190 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan dosyaları da hızlı şekilde sonuçlandırmak için çalışmalar devam ediyor. Elazığ merkezli deprem için 240 milyon TL ödeme yapılmıştı. DASK’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği toplam ödeme tutarı 630 milyon TL’ye ulaştı” dedi.

SİGORTALILIK ARTTI

Gürsoy, İzmir’de ve Ege’de depremin ardından zorunlu deprem sigortasına ilgide ciddi artış olduğunu ifade ederek, şu açıklamaları yaptı: “Ege’de, DASK sigortalılık oranı yüzde 54 seviyesindeydi. Depremden sonraki ilk hafta günlük poliçe üretimi yüzde 118 artış gösterdi. Şu anda deprem öncesine göre günlük yüzde 8 artış ile devam ediyor. Depremin ardından İzmir’deki deprem sigortalı konut sayısı 635 binden 686 bine, sigortalılık oranı yüzde 61’e yükseldi. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretim artışı yüzde 5 düzeyindeyken, depremden sonra yüzde 30’a yükseldi. Ancak her depremden sonra sigortaya olan talep artsa da kısa süre sonra deprem öncesindeki seviyelerine iniyor. Türk Reasürans’ın projeleriyle sigortalılık oranını artırmak, tüm konutları teminat altına almak için çalışmaları izliyor, destekliyoruz.”

GÜNDE 44 KURUŞ AYIRMAK YETERLİ

TÜRKER Gürsoy, Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası poliçe sayısının 10 milyonu aştığını, sigortalılık oranının yüzde 57 olduğunu belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Deprem geçirmiş illerde sigortalılık oranları daha yüksek oluyor. Elazığ’da oran yüzde 35 civarındayken bugün yüzde 51’e, Malatya’da yüzde 38’den yüzde 51’e yükseldi. İzmir depreminin de aynı etkisi oldu. Türkiye genelinde 2 konuttan biri sigortalı. Bu çok iyi bir oran olmakla birlikte yüzde 100 sigortalılık hedefine ulaşmak amacıyla birçok projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Deprem sigortası depreme karşı alınabilecek en önemli finansal önlemlerden biri. DASK olarak hedef, ülke genelinde depreme karşı finansal önlem olarak Türkiye kumbarasını oluşturmak. Bunun için sadece günde ortalama 44 kuruş ayırmak yeterli. Türkiye geneli için ortalama prim senelik 162 TL.”