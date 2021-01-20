DASK hasar ödemesi 268 bin TL’ye yükseldi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde değişiklikleri içeren tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliklere göre, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin liradan 268 bin liraya yükseltildi. Sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 1.268 lira, diğerleri için 874 lira olarak belirlendi. Öte yandan, tebliğe prim indirimi ve teminat başlıkları altında iki ayrı geçici madde de eklendi.

Bu kapsamda, teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 arasında bulunan sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. DASK, tüm ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmasını teşvik etmek amacıyla da ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ kampanyası başlatıyor. DASK’ın 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak başlattığı ve seferberlik olarak tanımladığı kampanya kapsamında, bu yıl artan teminatın prim tutarı farkı ev sahiplerine yansıtılmazken, kampanyadan hem ilk kez Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar hem de poliçesini yenileyenler yararlanabiliyor.