DASK depremlerde 440 milyon TL hasar ödedi

Mete Güler, Sigorta Haftası vesilesiyle bir açıklama yaparak, Türkiye’deki her iki konuttan birinin zorunlu deprem sigortası güvencesi altına alındığını söyledi. Güler, “DASK olarak depremlerin ardından hızla sahaya inerek depremin neden olduğu yaraları sarmak için çalışmaya başladık. 20 yılda depremlerin neden olduğu maddi hasarlar için konut sahiplerine 440 milyon TL ödeme yaptık. Bu ödemenin 220 milyon TL’sini Elazığ’da yaşanan son depremde gerçekleştirdik. DASK ile kurduğumuz başarılı sistem sayesinde yurtiçi ve yurtdışı reasürans destekleri de alarak, bugün 25 milyar TL’ye ulaşan toplam hasar ödeme gücümüzle depremlerin neden olduğu maddi hasarın yönetimi açısından ülkemize önemli bir avantaj sağlıyoruz” dedi.

Mete Güler, e-devlet üzerinden sunulan hizmetler kapsamında zorunlu deprem sigortası poliçe sahiplerinin bugüne kadar sistem üzerinden poliçelerini görüntüleyebildiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Şimdi hizmetlerimizi daha da ileri taşıyoruz ve e-devlet üzerinden işlem yapabilme kolaylığının hasar yönetimi süreçlerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda poliçe sahipleri kendilerine ait deprem hasar dosyalarının durumlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek ve eksik evraklarını direkt sistem üzerinden hasar dosyalarına iletebilecekler. Ayrıca deprem sonrasında çağrı merkezi, IVR, web sitesi gibi ihbar kanallarının yanında e-Devlet üzerinden de hasar ihbar bildiriminde bulunabilecekler.”