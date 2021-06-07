Dash Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Dash Ne Demek? Kripto Para Dash Coin Nasıl Alınır?

Dash ve dash coın konusu dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkmış bir kavram olup finans dünyasını da meşgul eden bir güncel konudur.

Dash Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Dash, kripto para ya da kripto varlık olarak tanımlanan bir dijital ve sanal unsurdur. Dash ve bunun gibi kripto varlık ya da para kavramı ilk kez 1983 yılında ortaya çıkmıştır. İlk kripto paranın da 1998 yılında gerçekleştirildiği bilinmektedir.

Dash coin de bir çeşit dijital döviz ya da alternatif dövizdir. Ya da bir başka ifade ile sanal dövizdir. Dash kripto para birimi 2014 yılının ocak ayında Evan Duffield tarafından piyasaya sürülmüştür.

DASH Ne Demek?

DASH, bir kripto para birimidir. Hatta Alman der Spiegel dergisine göre DASH, Venezuela'daki en popüler kripto para birimidir. İlk çıktığı dönem "Darkcoın" olan adını daha sonraki yıllarda DASH olarak değiştirmiştir. Bu sözcük "Digital Cash" kelimelerinin birleşmesinden oluşturulmuştur.

Kripto Para Dash Coin Nasıl Alınır?

Günümüzde kripto paralar arasında il üçte yer alan DASH coin geçmiş yıllarda 1 Amerikan Doları karşısında 1549 Dolara kadar çıkmıştır. Dash özellikle kullanıcı bilgilerini korumak ve anonimliğe özen göstermekle ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle de DASH merkezinde gizliliği barındıran ilk kripto para birimi olma özelliğini taşımaktadır. Bu anlamda gizlilik DASH için önemli bir ilkedir.

DASH öte yandan kullanıcılarına hızlı, seri veri aktarımını vaat etmektedir. Bu da neticede kullanıcılarının daha hızlı işlem yaparak zamandan kar etmelerini mümkün kılmaktadır. DASH, dışa kapalı ve özerk bir yapıya sahip bulunmaktadır. DASH sistemi tamamen kendi kendini idare etmesi üzerine kurulmuş bir sistem olmaktadır. Bu da DASH kullanıcılarının ek masraflarını mümkün olduğu kadar alt seviyede tutmaktadır.

DASH coin geçmiş dönemde oldukça dalgalı bir seyir göstermiştir. Fakat yatırımcısına inanılmaz yüksek karlar da sağlamıştır. DASH gibi sanal varlıklara yatırım yapmak daha spesifik analizleri gerektirir. Bu nedenle yatırım önerisi ya da analizi uzmanlık işi olmaktadır. Fakat kripto para piyasalarının yüksek volaliteli piyasalar olduğu göz ardı edilmemeli ve hep akıl tutulmalıdır.

DASH coin satın almak için önce kripto para borsasında doğrulanmış bir hesaba sahip olmak gerekmektedir. Daha sonra ise havale ya da EFT ile Türk Lirası yatırılarak dash coin satın almak mümkün olabilecektir. DASH coin satın almak için ne yapmak gerekir sorusunun cevabını ise şu şekilde anlatmak mümkündür:

Dash coin satın alabilmek için öncelikle işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek bir Türk alım sitesine girerek hesap açmak gerekmektedir.

Açılan bu hesaptan biraz "Ripple" satın almak gerekmektedir.

Bu Ripple ile transfer işlemi yapılması gerekmektedir.

Bu defa binance'de bulunan bu Ripple ile bitcoın logosu yanındaki "exchange" yazısını aramak gerekmektedir. Exchange kısmına gelinerek buradaki basıc butonuna tıklamak gerekir. Açılacak pencereyi beklemek gerekmektedir.

Açılan bu pencereden "buy" yani satın al seçeneğini tıklamak gerekmektedir. Bu şekilde işlemin birinci aşaması tamamlanmış olacaktır.

Dash satın almak için bu aşamadan sonra işleme devam etmek gerekmektedir. Şimdi aynı işlemleri Dash satın alırken de yapmak gerekmektedir.

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