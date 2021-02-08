Darülaceze Başkanlığından daireler ve işyerleri kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre taşınmazların ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Darülaceze Başkanlığı Çok amaçlı Salonunda 23/02/2021 tarihi Salı günü saat 14:00'da liste sırasına göre ayrı ayrı yapılacak.

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