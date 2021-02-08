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Ekonomi
Haber Giriş: 08.02.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

Darülaceze Başkanlığından daireler ve işyerleri kiraya verilecektir

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Darülaceze Başkanlığından daireler ve işyerleri kiraya verilecektir
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Mülkiyeti Darülaceze Başkanlığına ait olan İstanbul'da Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sultangazi ve Şişli ilçeleriyle Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunanan ve ilanda nitelikleri belirtilen konut ve işyerleri  2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Darülaceze Başkanlığı Çok amaçlı Salonunda 23/02/2021 tarihi Salı günü saat 14:00'da liste sırasına göre ayrı ayrı kiralama ihalesi yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre taşınmazların ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Darülaceze Başkanlığı Çok amaçlı Salonunda 23/02/2021 tarihi Salı günü saat 14:00'da  liste sırasına  göre ayrı ayrı  yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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