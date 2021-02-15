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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da Beşiktaş ve Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu urum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.
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