Daralan pazardan SUV liderliği çıktı

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), yılın ilk ayına ait otomobil ve hafif ticari satış verilerini açıkladı. Ocak ayında satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.8 azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti. Bu dönme otomobil satışları, yüzde 17.9 oranında azalarak 29 bin 20 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8.9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre daralırken, 10 yıllık Ocak ortalamaları dikkatte alındığında yüzde 18.8 artmış oldu.

YÜZDE 42’LİK PAY

Ocak ayı verileri otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 91.7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçların oluşturması dikkatleri çekti. Yılın ilk ayında C segmenti otomobiller 13 bin 868 adetle yüzde 47.8 pay, B segmenti otomobiller 12 bin 409 adetle yüzde 42.8 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV oldu. SUV gövde tipine sahip araçlar pazardan yüzde 42.3 pay aldı ve 12 bin 262 adet satışa ulaştı. SUV’ları yüzde 37.8 pay ve 10 bin 965 adet satış ile Sedan, yüzde 18.7 pay ve 5 bin 440 adet satış ile HB gövde tipine sahip otomobiller takip etti. Ocakta satılan 29 bin 20 adet otomobilde en büyük pay Fiat Egea’nın oldu. Egea, 3 bin 41 adetlik satış ve yüzde 10.4 pazar payıyla yıla lider başladı. Bu modeli bin 726 adetle Dacia Duster, bin 622 adetle Toyota Corolla izledi.

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SEKTÖR VE TÜKETİCİ KREDİLERİ BEKLİYOR

YILIN ilk ayında pazar daralırken tüm gözler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) atacağı adıma çevrildi. Çünkü, sınırlı vade ve kredi kullanım oranları nedeniyle tüketiciler taşıt kredilerine ulaşmakta bir hayli zorlanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) heyeti BDDK’yı ziyaret etmişti. ODD Genel Sekreteri Hayri Erce, “Otomotiv sektöründe şu anda kredi ayağı çalışmıyor. Buradaki değerlerin de artık Türkiye’nin gerçeklerine, kurdaki artışa göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Sektör ve tüketici BDDK’dan bu kararı bekliyor” demişti.