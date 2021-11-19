Dar gelirliye 117 bin TL’ye konut

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam bin 310 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutlarında taksitler 393 liradan başlıyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular dün Bitlis Beşminare projesi ile başladı. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık’a kadar kabul edilecek.

İL İL FİYATLAR

- Afyonkarahisar Sandıklı’da 12 konut için başlangıç satış fiyatı 191 bin lira olacak. 22-26 Kasım’da başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı 955 liradan başlıyor.

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- Aksaray Ağaçören’de satışa sunulan 32 konutun başlangıç satış fiyatı 176 bin lira. Taksitler 882 liradan başlıyor.

- Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde ise 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut satışa sunuldu. 3+1 konutlar 309 bin liradan, 2+1 konutlar 211 bin liradan başlıyor. Taksitler bin 32 liradan başlayacak.

- Burdur Karamanlı’daki 22 konutun başlangıç fiyatı 165 bin lira. Taksit tutarı ise 826 liradan başlıyor.

- Bursa’da satışa sunulan 132 konut fiyatı 159 bin liradan başlıyor.



- Erzincan Kemaliye projesinde 40 konutun başlangıç fiyatı 148 bin lira, taksitleri ise 493 liradan başlıyor.

- Bitlis Beşminare projesindeki 139 konutun fiyatı 171 bin liradan başlarken taksitler ise 858 liradan başlayacak.

- Kırıkkale Keskin projesinde ise 29 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 793 liradan başladığı projedeki konutların fiyatı 158 bin liradan başlayacak.

- Konya genelinde 197 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 117 bin liradan, taksitler 393 liradan başlıyor.

- Kütahya merkezdeki 73 konuta vatandaşlar 315 bin liradan başlayan fiyatlar ve bin 970 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

- Malatya’da 286 konut 172 bin liradan başlayan fiyatlar, 864 liradan başlayan taksitlerle satılacak.

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- Sivas’ta 74 konutun fiyatları 131 bin liradan, taksitler 437 liradan başlıyor.

- Yozgat Sorgun’da 72 konutun fiyatları 158 bin liradan, taksitleri 795 liradan başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması şartları aranıyor. Ayrıca hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılacak. Vatandaşlar kuralı satışa sunulan konutlar hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.