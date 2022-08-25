Dar gelirlilere destek paketi: 30 milyar TL’lik icra borcu tasfiye

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Önceki gün, NTV yayınında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliler için iki proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, kabinede tartışıldıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını belirtmişti. Bakan Nebati’nin açıkladığı paketin ayrıntıları dün belli oldu. İki ayaklı olacak pakete göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu, kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

BORÇ YÜKÜNDEN KURTULACAK

Paketin ikinci ayağında ise, takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlarla ilgili düzenleme yapılacak. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını, devlet üstlenecek. Düzenlemeyle ilgili konuşan Bakan Nebati de, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.