DanÄ±ÅŸtay, e-fatura yerine kaÄŸÄ±t ortamÄ±nda fatura kesen ÅŸirkete verilen cezayÄ± bozdu

Denizli'de faaliyet gÃ¶steren bir Ã¶zel ÅŸirket, baÅŸka bir ÅŸirkete yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kaÄŸÄ±t fatura kesti.Â Â Â Â Â

Åžirkete, elektronik ortamda fatura dÃ¼zenleme uygulamasÄ±na dahil olduÄŸu gerekÃ§esiyle Vergi Usul Kanunu'nun 353/1. maddesi gereÄŸi Ã¶zel usulsÃ¼zlÃ¼k cezasÄ± kesildi.Â Â Â Â Â

DavacÄ± ÅŸirket, cezanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in dava aÃ§tÄ± ancak Denizli Vergi Mahkemesi davayÄ± reddetti.Â Â Â Â Â

KararÄ±n kesinleÅŸmesinin ardÄ±ndan DanÄ±ÅŸtay BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ä°dare Mahkemesi kararÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rerek kararÄ± kanun yararÄ±na temyiz etti.Â Â Â Â Â

Temyiz istemini gÃ¶rÃ¼ÅŸen DanÄ±ÅŸtay 9. Dairesi, BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kanun yararÄ±na temyiz istemini kabul ederek, Denizli Vergi Mahkemesinin kararÄ±nÄ±n "hukuki sonuÃ§larÄ±na etkili olmamak Ã¼zere" kanun yararÄ±na bozulmasÄ±na karar verdi.Â Â Â Â Â

Dairenin gerekÃ§esinde, Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda, "faturanÄ±n verilmemesi, alÄ±nmamasÄ± veya gerÃ§ek meblaÄŸlara yer verilmemesi halinde bu belgeleri dÃ¼zenlemek ve almak zorunda olanlara uygulanacak ceza"nÄ±n belirlendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

Vergiyi doÄŸuran olayÄ±n kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti halinde bu cezanÄ±n sÃ¶z konusu olabileceÄŸi belirtilen gerekÃ§ede, ÅŸu tespitler yapÄ±ldÄ±:Â Â Â Â Â

"DolayÄ±sÄ±yla hem satÄ±cÄ±nÄ±n hem alÄ±cÄ±nÄ±n Kanunda aÃ§Ä±kÃ§a dÃ¼zenlenmiÅŸ cezayÄ± gerektiren bir fiili gerÃ§ekleÅŸtirmesi halinde bu madde kapsamÄ±nda ceza kesilebilecektir. Olayda ise Vergi Usul Kanunu gereÄŸi dÃ¼zenlenmesi gereken faturanÄ±n fiziki ortamda dÃ¼zenlendiÄŸine yÃ¶nelik bir ihtilaf bulunmamaktadÄ±r. KaÄŸÄ±t olsa dahi dÃ¼zenlenmiÅŸ bir fatura mevcut olup iÅŸlem kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan cezaya dayanak alÄ±nan fiilin Kanunda dÃ¼zenlenen tipiklikte gerÃ§ekleÅŸmediÄŸi aÃ§Ä±ktÄ±r. Vergi ve cezalarÄ±n kanuniliÄŸine iliÅŸkin anayasal ilkeler bazÄ±nda kÄ±yas veya varsayÄ±ma dayalÄ± olarak ceza kesilmesi mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±ndan fiilen mevcut olan faturalarÄ±n hiÃ§ dÃ¼zenlenmediÄŸi varsayÄ±larak Kanunun 353/1. maddesi uyarÄ±nca kesilen Ã¶zel usulsÃ¼zlÃ¼k cezasÄ±nda hukuka uyarlÄ±k bulunmamaktadÄ±r."Â Â Â Â Â