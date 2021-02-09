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Ekonomi
Haber Giriş: 09.02.2021 - 18:56 | Son Güncelleme:

Danışmanlık hizmeti alınacak

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Danışmanlık hizmeti alınacak
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Karayolları Genel Müdürlüğü, 10. Bölge (Trabzon) Müdürlüğü sınırları dahilindeki 3800 adet Muhtelif Parsellerin Taşınmaz Değerlemesi için danışmanlık hizmeti alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Karayolları 10 Bölge (Trabzon) Müdürlüğü dahilindeki Muhtelif Parsellerin Taşınmaz Değerlemesi Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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