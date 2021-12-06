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Damla sakızının kilosu 3 bin 500 liraya çıktı

#Damla Sakızı #Bursa#Ekonomianasayfa
Damla sakızının kilosu 3 bin 500 liraya çıktı

Kilosu 3 bin 500 liraya satılan damla sakızının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Fiyatının yüksek olmasından dolayı vatandaşların gram gram alabildiği damla sakızı, tabiattaki en kuvvetli antiseptik içeriğe sahip ve enfeksiyonla mücadelede birebir etkili.

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Bursa'da dede mesleği olan aktarlığı uzun yıllar sürdürdüğünü söyleyen Taner Esin, ‘’Damla sakızı bize Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan geliyor, ismini de zaten buradan alıyor. Damla sakızı bir ağaç reçinesi ve ağaçtan elde ediliyor.

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Bilhassa hem sağlıkta, hem de mutfakta kullanılan çok özellikli bir ürün. Sağlığa başlıca faydaları ise astım, bronşit, mide hastalıkları, nefes darlığı, üst solunum yolları enfeksiyonu ve akciğer tedavisi gibi durumlarda kullanılıyor. Bu sakızı çiğnediğinizde bilhassa yüz kaslarınızı geliştiriyor’’ dedi.

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UÇAK YOLCULUĞUNDA KULAKLARI KORUYOR

Damla sakızının uçak yolculuğunda kulakların tıkanmaması için kullanıldığını söyleyen aktar Taner Esin, ‘’Uçağa binenler, basınç farkından dolayı kulakları tıkanmasın diye kullanıyor. Damla sakızını dövüp, balla beraber karıştırdığınızda ise mide hastalığı olan reflüye çok iyi geliyor. Hoş kokusu ve aromasından dolayı ise gıda ürünlerinde kullanılıyor. Bu kıymetli ürünün kilosu ise 3500 lira. 100 gramlık paketi 350 lira. 10 gramlık paketini ise vatandaşlara 35 liradan satıyoruz. Ülkemizde İzmir Çeşme’de ağaçları var ve yetişiyor, ama bu ürün bize Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan geliyor’’ diye konuştu.

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