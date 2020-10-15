Damat Tween “sanal” modada bir ilk: İtalya sokaklarında Virtual Runway

Damat Tween 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Virtual Runway şovu, greenbox teknolojisini 3. boyutla buluşturan dijital platformlar aracılığı ile markaya özel yaratılan İtalya sokaklarında gerçekleştirildi. Türk ve yabancı 17 mankenin sanal ortamda yaratılan bir İtalyan sokağında tasarımları tanıttığı defilede, koleksiyona ait toplamda 28 tasarım sergilendi. Sokaklarda; Pisa Kulesi, pizza restoranları, dondurma dükkanları, tarihi çeşmeler ve motosikletler gibi İtalya ile özdeşleşen dünyaca ünlü simgelere de yer verildi.



Defileye, Damat Tween’in dört yıl önce giriş yapmasına rağmen kısa sürede hızla büyüyerek 32 mağazaya ulaştığı dünya moda merkezi İtalya’daki başarısına atfen sanal ortamda oluşturulan İtalyan sokakları ev sahipliği yaptı.





Kusursuz kalıpları yeni nesil kumaşlarla harmanlayarak lüksü konforla buluşturan Damat Tween’in Virtual Runway şovunu, VIP özel gösterimiyle birlikte 14 Ekim Çarşamba gecesi tüm dünyadan davetliler aynı anda izledi.



ORAKÇIOĞLU: “DAMAT TWEEN, DÜNYA MODASININ YÜKSELEN MARKASI”



Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Damat Tween, artık dünya erkek modasında kendine yer edinmeye başlamış ve hızla yükselen markalarından biri. Dünyaca ünlü bir moda markası olarak yatırımlarımızı ağırlıklı Ar-Ge, inovasyon ve dijital üzerine kurguluyoruz. Bu anlayışımızın bir yansıması olan Virtual Runway şovumuz ile Türkiye’de bir ilke imza atmaktan dolayı da gururluyuz.” değerlendirmesinde bulundu.





Toplamda 13 dakika süren ve Orka Holding Pazarlama İletişim Direktörü Vildan Yıldırım ve ekibi tarafından koordine edilen Virtual Runway için Pazarlama 360 Başkanı Öznil Menemenlioğlu liderliğinde yaklaşık 50 kişilik bir teknik ekip görev aldı. Hazırlıkları bir ayda tamamlanan defilenin müziği Mehmet Ünal, koreografisi ise Banu Noyan imzası taşıyor.