Son Güncelleme:
Daimi ve mevsimlik yangın personeli için kıyafet satın alınacak
Bergama Orman İşletme Müdürlüğü, daimi ve mevsimlik yangın personeli için kıyafet mal alımı işi yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara