Dahilde işleme izinlerine ek süre

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara kolaylık getirildi.

Bugünden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.