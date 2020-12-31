MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDahilde işleme izinlerine ek süre
GeriEkonomi Dahilde işleme izinlerine ek süre
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 23:39 | Son Güncelleme:

Dahilde işleme izinlerine ek süre

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dahilde işleme izinlerine ek süre
Abone Olgoogle-news

Bazı dahilde işleme izinlerine 6 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara kolaylık getirildi.

Bugünden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle