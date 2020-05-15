Daha hızlı internete hücum!

İş ve okul hayatı eve taşınınca Türk Telekom’a talep yağdı. Hem yeni hat talebi hem de mevcut hatların kapasite ve hız arttırım talepleri deyim yerindeyse patladı. Önceki gün online basın toplantısı düzenleyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Koronavirüs öncesi sabit internet kullanıcılarının evde olduğu akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiği şu anda artık tüm güne yayılmış durumda. 12 Mart öncesi döneme göre gün içerisindeki trafikte yüzde 50, akşam trafiğinde de yüzde 35’lik bir yükseliş görüyoruz. Oyun, video gibi içeriklere ilginin artması uzaktan eğitim ve evden çalışmanın getirdiği ek trafik, uluslararası internet trafiğimizde de yaklaşık yüzde 22’lik bir artışı beraberinde getirdi. Günlük sabit data kullanımı, şubata göre marta yüzde 20, nisanda yine şubata göre yüzde 45 artış gösterdi” dedi.

500 BİN BAĞLANTI

Nisanda yaklaşık 500 bin yeni internet bağlantısı yaptıklarına dikkat çeken Önal, “Kırsaldan ciddi bir talep geldi. Talep sadece internet değil aslında, daha hızlı internet. Çocuklar evine gittiğinde 8 megabit gibi internet hızları varsa bunu da 2 katına çıkarmak istiyor” diye konuştu.

FİBERDE YÜZDE 22 ARTIŞ

İlk çeyrek itibariyle toplamda 308 bin kilometre fiber ağ uzunluğuna eriştiklerini de söyleyen Önal, fiber hane kapsamlarının son bir yılda 3.5 milyon artışla, 22.6 milyon seviyesine kadar yükseldiğini belirtti. Fiber abone sayılarının da birinci çeyrekte 231 bin net abone kazanımı ile yıllık yüzde 22 artış kaydederek 4.4 milyona eriştiğine dikkat çeken Önal, “Mobilde LTE kapsamamız yüzde 92 oldu. Abone sayısı 563 bin artışla 48.4 milyona ulaştı. Son 12 ayda ise gerçekleşen 1.7 milyon oldu. Sabit bant abone yılın ilk çeyreğindeki fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile, 262 bin net artışla 11.6 milyona ulaştı. Mobil abone tabanı ilk çeyrekte 253 bin net kazanımla 23.2 milyona yükseldi” diye konuştu.

YERLİ YAZILIMLAR

Önal, “Uzaktan video ve görüşme uygulamaları popüler hale geldi. Biz de yerli yazılımları test etmekle beraber belki önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşabileceğimiz yüzde 100 yerli çözümlerle karşınızda olmayı ümit ediyoruz” dedi. Önal, “Bu dönemde internet hızını ikiye katlayıp gençlere ve sağlık çalışanlarına özel paketler sunduk” ifadelerini kullandı.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 17 BÜYÜME

Türk Telekom, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 17 büyüme ile 6.3 milyar TL gelir elde ederken, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı 47.2 oldu. Yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom, 661 milyon TL net kâr kaydetti. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2020’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 896 milyon TL’ye yükseldi. Türk Telekom CEO’su Önal, “Müşterilerimizi online kanallara yönlendirdik. Online kanallardan elde ettiğimiz satış geliri martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73 arttı. Online kanallardan fatura gelirimiz ise Mart 2020’de yıllık bazda yüzde 48 yükseldi. Dijital kanalların tahsilattaki payı, nisanda şubata göre, 6 puan arttı ve yüzde 80’e yükseldi” dedi.