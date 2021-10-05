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'Daha fazla yatırım için biz hazırız'

#Fuat Oktay#Pandemi#EKONOMİ
Daha fazla yatırım için biz hazırız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin salgına rağmen yatırım için cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü belirterek, “Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız; yeni fırsatlarla, salgın sonrası dünya ekonomisinde yerimizi almaya hazırlıklıyız” dedi.

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Beştepe’de yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomideki gelişmelere ilişkin şu mesajları verdi: “Salgın döneminde küresel tedarik zincirleri işlemez hale gelirken ülkemiz, üretim ve lojistik avantajlarıyla pozitif yönde ayrıştı. Üç kıtayı birleştiren stratejik konumumuz sayesinde salgın öncesi dönemde tek merkezli ve Asya ağırlıklı üretim ağına Türkiye olarak güçlü bir alternatif oluşturmuş durumdayız. YOİKK gündemimizde eylem planına bağladığımız çalışmalar neticesinde Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan 2021 Küresel Yenilik Endeksinde ülkemiz, 10 basamaklık bir iyileşme göstererek 132 ülke arasında 41. sıraya yükselmiştir.”

CAZİBE MERKEZİ

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Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attıkları adımlar ile Türkiye’nin, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi; yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdüreceğini ifade eden Oktay, “Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu yılki YOİKK Eylem Planında hem kamu ve hem de özel sektör temsilcisi kuruluşlarımızın görüşleri doğrultusunda oluşturulan ve yatırımcılarımızın yaşadıkları sorunlara çözüm sağlayacak konular yer almaktadır. 2021 YOİKK Eylem Planı kapsamında oluşturulan 7 çalışma grubunca 19 eylem takip edilmekte olup bazılarında şimdiden sonuç alınmıştır. Elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanma sürecine ilişkin düzenleyici çerçeve ile ulusal mobil uyarı sisteminin kurulmasına dair düzenleyici çerçeve yürürlüğe girmiş ve elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanma sürecine ilişkin sorunlar mevzuat değişikliğiyle giderilmiştir. Bir diğer önemli adım sektörel yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi alanında yapılmış ve 8 sektörde bu alanda yapılabilecek adımları içeren bir çalışma hazırlanmıştır” diye konuştu.

HIZLI VE ÖNGÖRÜLEBİLİR

Bu seneki eylem planlarında Türkiye’deki makine envanterine ilişkin bir katalog hazırlanması, yatırımların hızlı ve daha öngörülebilir bir şekilde sonuçlandırılmasına yönelik yeni bir yatırım takip modelinin oluşturulması ve motorlu araçlar mevzuatında AB mevzuatına tam uyumun sağlanmasına yönelik önemli hedefleri olduğunun altını çizen Oktay, “Gündemimizde; YOİKK Eylem Planı kapsamında atılan ve atılacak adımlar, veri Merkezi Sektörünün geliştirilmesi ve Veri Aktarımı konusu, dış ticaret işlemlerinde maliyet ve işlem süreçlerinin azaltılması ve ülkemizde teknoloji standartlarının belirlenme süreçleri ile uluslararası standart geliştirme kuruluşlarında Türk iş dünyasının temsil gücünün arttırılması gibi önemli başlıklar yer alıyor. Kurul çalışmalarımız ile yatırımcılarımızın önünden her türlü engeli kaldırarak istihdamın, katma değerin ve ihracatın artmasına, yenilikçi ve girişimci bir yatırım ikliminin yeşermesine yönelik hep birlikte gayret sarf etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE OLARAK HAZIRIZ

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Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkeye çekmek için Türkiye olarak hazır olduklarına vurgu yapan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni fırsatlarla, salgın sonrası dünya ekonomisinde yerimizi almaya hazırlıklıyız. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda çevre dostu adımlar atmaktayız ve Paris Anlaşması’nın resmi onay süreci başlamış durumda. Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini, hem de yeni dış yatırımların Türkiye’yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz.”

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#Fuat Oktay#Pandemi#EKONOMİ