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Daha fazla ihracat için ek istihdam önerisi

#TİGSAD#İstihdam#İhracat
Daha fazla ihracat için ek istihdam önerisi

Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat, sektörde özellikle İstanbul merkezli üreticilerin iş gücünde ciddi sıkıntı yaşandığını söylerken, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin üretime ve istihdama dahil edilmesi gerektiğini savundu.

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Üretim ve istihdam odaklı çalışan ihracatçı sektörler iş gücüne katılımın daha fazla olması gerektiğini düşünüyor. Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermek için aralıksız üretim yapan deri konfeksiyon ve iç giyim sektörleri 'mavi yaka'lı çalışan bulmakta zorlanıyor. Sektörlerin çatı STK'ları istihdamda yaşanan sıkıntılar nedeniyle termin sürelerinde aksamalar yaşandığını, bunun da ihracatta sürdürülebilirliği olumsuz etkilediğini söylüyor.

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"YÜZDE 20 EK İSTİHDAM İHTİYACI VAR"

İş gücü sıkıntısının hemen her sektörde yaşandığını söyleyen TİGSAD Başkanı Nazım Kanpolat konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sektörümüzde İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerden konuyla ilgili şikâyetler geliyor. Yabancı uyruklu iş gücünün dahi üretime yetmediği konuşuluyor. Hatta yurt dışından belli ülkelerden iş gücü desteği alabilir miyiz sorusu gündemde. Ülkemizin demografik yapısını bozacağı için bu duruma karşıyım. Çalışan kesim, asgari ücretin düşük olmasından ötürü bizim gibi üretim odaklı sektörlerdense hizmet sektörünü tercih ediyor. İşsizliğin bir diğer nedenini ise, iş arayanla işverenin doğru zamanda, doğru yerde buluşamamalarına bağlıyorum. İstanbul’daki işletme ve imalathane sayısı doğal olarak fazla. Üretimin ve iş gücünün bir kısmının Anadolu’ya kayması gerektiği kanaatindeyim. Bu durumun da devletimiz tarafından planlanması gerektiğini düşünüyorum. Organize sanayileri bölgeleri açıyoruz, devletimiz çok güzel teşvikler veriyor fakat yönlendirmede eksik kalıyoruz. Demografik yapılara göre hareket etmek, belki de buralarda puanlama sistemiyle yönlendirmek daha doğru olacaktır. 200 bin kişinin istihdam edildiği iç giyim sektörüne 20-30 bin kişi ek istihdam yaratmamız gerekiyor."

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"DAHA FAZLA ÜRETİM İÇİN YENİ İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR"

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Deri Konfeksiyon ve Kürk Sektör Buluşması'nda konuşan TDKD Başkanı Gürkan Gözmen ise, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin üretime ve istihdama dahil edilmesi gerektiğini savundu. Gözmen, "Göçmen olarak ülkemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi üretime katılabilmesi için olanak sağlamalıyız. Geçici ikamet ve çalışma izni burada kritik önem taşıyor. Problem çıkaran ve uyum sağlayamayan yabancı işçiler ise rapor edilerek yurt dışına çıkışları sağlanmalı. Diğer taraftan üretime katılacak kadınlarımız için yerel yönetimler ve hükümetimiz acil olarak mevcut kreşlerin kapasitelerini artırmalı. Bu düzenlemeyi hayata geçirebilirsek bütün sektörlere yüzde 20-30 oranında ek üretim gücü sağlanır. Özellikle ihracata çalışan KOBİ'lerimizde çalışan her kadın işçimiz için kreş ödeneği çıkarılıp firmalarımızın yükü azaltılmalı." ifadelerini kullandı.

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#TİGSAD#İstihdam#İhracat

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