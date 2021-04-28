Daha fazla ihracat için Afrika açılımı

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Afrika’nın doğusunda özellikle Türk yapı malzemeleri sektörü için ciddi fırsatlar olduğu ön plana çıktı. İDDMİB’ten yapılan açıklamada webinardaki konuşmalarına yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Afrika’nın doğusundaki toplam ticaret hacminin 133 milyar dolar olduğunu vurgularken, İDDMİB Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, Kenya’da ve Uganda’da ihracat için çok ciddi fırsatlar olduğuna dikkat çekti.

Ticaret hacminin büyüklüğüne işaret eden Öztiryaki, “Afrika’nın doğu kısmında 455 milyon insan yaşıyor ve 133 milyar dolarlık bir ticaret hacmi mevcut. Bunların içerisinde Etiyopya, Tanzanya, Kenya, Uganda, Mozambik, Somali, Cibuti ve Güney Sudan var. Bu iki ülke ticaret ataşelerimizden de öğreneceğimiz gibi birçok ülkeye ticaret olarak yol açan, başlangıç noktası olduğunu düşündüğümüz yerler. İhracatçılar olarak Afrika’yı hiç bilmiyoruz. Bölgenin yatırım yapılabilir hale gelmesi, yabancı yatırımcılara sıcak bakılıyor olması, para transferi yapılabiliyor olması gibi ayrıntılar önemli” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Öztiryaki, şunları kaydetti: “Bir takım ülkeler arası anlaşmalar yollarımızın söz konusu bölgede kesildiğini gösteriyor. Bu yolları açmak için de bu ülkelerde çeşitli yatırımlar, çeşitli iş birlikleri yaparak yol almamız gerekiyor. İş birliği istekleri önemli, Türk yatırımcıların olmuş olması önemli. Ön yargılarımızı yıkarak bu ülkelere gitmemiz gerekiyor. Örneğin, artık Afrika’ya gideceksek hükümetimizin depolamaya, lojistiğe vereceği teşvikler de mevcut. Kara yolları ve demir yolları oluşmuş. Buraya inşallah kısa zamanda bir program yapıp Kenya’da bir depo oluşturarak ihracatçılarımızın mallarını anında teslim edebilecekleri bir yer haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum.” Ülkelerle iş birliğinin önemine dikkati çeken Öztiryaki, bu bölgeye olan ticaret hacmini arttırmanın kolay olacağı görüşünde olduğunu belirterek, “Ancak biraz özen göstermemiz ve en önemlisi birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Her ülkede rekabet olmaz, bazı ülkelerde birlikte hareket edilir” değerlendirmesinde bulundu.

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