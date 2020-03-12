Daha da sıcak olacak

Dünyadaki iklim değişikliğini tetikleyen küresel ısınma aynı zamanda hızla deniz seviyesinin yükselmesine ve buzulların da erimesine neden oluyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (World Meteorological Organization, WMO) 2019 Küresel İklimin Durumu bildirisine göre kara ve okyanus ısılarının artış, deniz seviyesinin yükselme hızı ve buzulların erimesi gibi iklim değişikliğinin önemli fiziksel belirtileri gittikçe artıyor. Rapora göre hava ve iklim olayları sosyo-ekonomik kalkınmaya, halk sağlığına, göçlere ve gıda güvenliğine de önemli ölçüde etki ediyor.



SÜRE DARALIYOR



Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yapılan bu yeni çalışma geride bıraktığımız 2019 yılının şimdiye kadar ölçülen en sıcak ikinci yıl olduğunu kanıtlarken ayrıca 2019’un sanayi devrimi öncesine göre ortalama 1.1 derece daha sıcak olduğunu ortaya çıkardı. Sera gazı emisyonlarının artmaya devam etmesi haline küresel ısınmanın da devam edeceğini söyleyen WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, “Yakın zamanda yayınlanan 10 yıllık tahminlerden biri, önümüzdeki beş yıl içerisinde yeni bir küresel sıcaklık rekorunun kırılmasının yüksek olasılık dahilinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu artık yalnızca bir zaman meselesi” dedi. 1980’lerden beri, birbirini izleyen her 10 yıl, 1850’den bu yana önceki on yıldan daha sıcak oldu.

DENİZLER YÜKSELİYOR



Bu yıl kayıtlara geçen en sıcak ocak ayını yaşadığımızı belirten Petteri Taalas “Kış, kuzey yarım kürenin pek çok yerinde mevsim normallerinden çok daha ılıman şekilde yaşandı. Avustralya’da yaşanan yangınlar sebebiyle oluşan duman ve kirleticiler tüm dünyaya yayıldı ve karbondioksit emisyonlarında önemli artışa sebep oldu. Antarktika’da tarihte görülmemiş bir sıcaklık artışı kaydedildi. Bu durum, ölçeği çok geniş boyutta buzul erimesine ve kırılmalara yol açarak deniz seviyesinin de yükselmesine yol açtı. Deniz seviyeleri, deniz suyunun ısınmaya bağlı olarak genleşmesiyle ve Grönland ve Antarktika’daki en büyük buzulların erimesiyle hızla yükseliyor. Bu durum, özellikle kıyıları ve adaları daha büyük sel felaketlerine sürüklüyor ve buna bağlı su altında kalma riskine maruz bırakıyor” dedi.

BUZULLARDA REKOR KÜÇÜLME



*2019’da 2 kilometrelik derinlik alanında ölçülen okyanus sıcaklığı 2018’deki kırılan sıcaklık rekorunu bir kez daha kırdı.

*Arktik deniz buzunun uzun dönemli küçülmesi 2019’da da devam etti. Eylül ayının ortalama buz kütlesi tüm zamanların en düşük üçüncüsü oldu. Eylül ayında ölçülen günlük en düşük buz kütlesi ise tüm zamanların ikincisi oldu.

*Avustralya aşırı sıcaklarla başladığı yılı yine aşırı sıcaklarla bitirdi. Avustralya’nın 2018-2019 yazı (Avustralya’nın yaz ayları Kasım, Aralık, Ocak) şimdiye kadarki en sıcak yaz olarak tarihe geçti (Aralık ayı). Avustralya’nın en yüksek sıcaklığı gördüğü gün 41.9 derece ile 18 Aralık oldu. Avustralya’nın en sıcak 7 günü 2019 yılında gerçekleşti.

*Küresel olarak tropikal kasırgalar 2019’da ortalamanın çok üzerindeydi. Kuzey Yarımküre 72 tropikal kasırga yaşarken 2018-2019 geçişinde Güney Yarımküre de ortalamanın üzerinde olarak 27 kasırga gördü.